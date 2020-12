Deutscher Marketing Preis 2020: About You ist der Gewinner!

About You hat den Deutschen Marketing Preis 2020 gewonnen. Das Unternehmen um Geschäftsführer Tarek Müller setzte sich im virtuellen Pitch unter den zehn Finalisten durch.

Von

About You hat sich den Deutschen Marketing Preis 2020 gesichert. Die Abschluss-Präsentation der zehn Finalisten fand am Donnerstagabend digital statt – jetzt hier im Re-Live anzusehen:

Das waren die zehn Finalisten um den Deutschen Marketing Preis 2020:

About You

Beumer Group

Fischer

Hello Fresh

Payback

Robert Bosch Power Tools

Rose Bikes

Vodafone

Werner & Mertz

Zeiss

Alle Details zur digitalen Vergabe des Deutschen Marketing Preises 2020 finden Sie hier.

Deutscher Marketing Preis

Der Deutsche Marketing Preis ist seit 1973 die Premium-Auszeichnung für eine Spitzenleistung im deutschen Marketing, die auch über die Branche hinweg Relevanz besitzt. Die Liste der Preisträger liest sich wie das “Who-is-Who” der deutschen Wirtschaft. Entscheidend für die Preisvergabe ist, dass ein integriertes Marketing-Konzept und der Einsatz der Techniken und Instrumente des Marketings den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens begründet haben. Bewertet werden ganzheitliche Unternehmensstrategien ebenso wie spezifische Produkt- oder Markenführungsstrategien.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.