Citroën Deutschland bekommt neuen Marketingchef

Von

Nicolas Luttringer ist neuer Marketingchef von Citroën Deutschland. Der 53-Jährige ist bereits seit 25 Jahren für die Automobilmarke tätig. Er startete seine Karriere Mitte der 1990er Jahre in einer Unternehmensberatung und übernahm seit seinem Beginn 1997 bei Citroën verschiedene Positionen im Marketing, Vertrieb und Produktmanagement. Es folgten weitere Führungspositionen in Frankreich und mehreren internationalen Ländern. Seit 2018 verantwortet Luttringer das Marketing für Citroën in China.

“Mit Nicolas Luttringer übernimmt ein Marketingexperte mit jahrelanger internationaler Erfahrung das Marketing von Citroën in Deutschland”, sagt Citroën-Deutschlandchef Wolfram Knobling. Unter der Leitung von Luttringer solle unter anderem der Markenauftritt von Citroën in Deutschland weiter gestärkt sowie die Elektrifizierungsoffensive weiter vorangetrieben werden.

Sie wollen tägliche Insights für Ihre Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.