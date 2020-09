Bisheriger Marketingchef wird CEO von Seat

Von

Der neue CEO Wayne Griffiths kam 2016 als Vorstand für Vertrieb und Marketing zu Seat. In den vergangenen drei Jahren und bis zum ersten Quartal 2020 – vor der Coronavirus-Periode – war Seat die am schnellsten wachsende Automarke in Europa. Mit Griffiths an der Spitze des Vertriebs und der bisher größten Produktoffensive stellte Seat mit einer Steigerung von mehr als 40 Prozent zwischen 2016 und 2019 einen neuen Absatzrekord auf. Der neue Vorstandsvorsitzende gehört zu den Gründern der Marke Cupra und der neu geschaffenen Mobilitätsmarke „Seat MÓ“.

Als Sohn eines Autohausbesitzers begann Griffiths seine Karriere im Familienunternehmen, bevor er in Leeds, Großbritannien, internationales Management und Deutsch studierte. Griffiths‘ Karriere ist eng mit dem Volkswagen-Konzern verbunden. Er begann 1989 bei Audi in Ingolstadt. Nach einer zweijährigen Tätigkeit für Seat (1991 bis 1993) kehrte er zur deutschen Marke zurück, wo er in der neu errichteten Handelsabteilung verschiedene Positionen in diversen Märkten bekleidete.

Hauptziel von Griffiths ist die Transformation von Seat und seinen Marken in Richtung Elektrifizierung

Der neue Vorstandsvorsitzende Griffiths soll bei Seat nach Unternehmensangaben “ein neues Kapitel in der 70-jährigen Geschichte” aufschlagen. Sein Hauptziel wird es sein, die Transformation von Seat und seinen Marken in Richtung Elektrifizierung und nachhaltige Mobilität voranzutreiben und die Marke Cupra weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck kündigte das Unternehmen im Juli eine Investitionsoffensive von fünf Milliarden Euro zwischen 2020 und 2025 an. In der ersten Phase werden Seat und Cupra bis 2021 fünf neue Elektro- und Plug-in-Hybridautos auf den Markt bringen.

Der bisherige Seat-Chef Luca de Meo war Anfang 2020 als CEO zu Renault gewechselt. In der Zwischenzeit hatten Carsten Isensee den Seat-Chefposten zusätzlich zum Amt als Vorstand für Finanzen und IT bei der spanischen Marke übernommen.

