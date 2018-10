 Adidas und EA Sports fordern VfB-Fußballer unverhohlen zu Instagram-Schleichwerbung auf

Borna Sosa postete das Schreiben samt Geschenkkarton von Adidas, in dem sich das “FIFA 19” von EA Sports befindet, offenbar in einer Instagram-Story, die inzwischen nicht mehr zugänglich ist. “Thank you @adidas”, schrieb Sosa dazu lapidar. Der Twitter-Account @VfBBruddler, ein Fan-Account, der sich mit dem VfB Stuttgart auseinandersetzt, hat das Foto allerdings dokumentiert.

Sosa soll #FIFA19 auf Social Media posten, aber nicht erwähnen, dass er es geschenkt bekommen hat 😂😂#VfB pic.twitter.com/GURjp0SIzD — HaupttribünenBruddler (@VfBruddler) September 28, 2018