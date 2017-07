„Zeit, dass du Erwachsen wirst“: Mercedes-Benz sucht mit neuer Social-Media-Kampagne die junge Zielgruppe

Von

Im März startete die ganzjährige, internationale Mercedes-Dachkampagne unter dem Namen „Grow up“. International verantwortlich ist die Leadagentur Antoni. Die Zielgruppe: Die jungen Wilden, die potenziellen zukünftigen Käufer. So will Mercedes kommende Generation an den Kompaktwagen heranführen. Mercedes will und muss jünger wirken, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

Was kann das Thema der neuen Kampagne sein?

Will eine Marke wie Mercedes die jungen Menschen ansprechen, dann sollte es cool und hipp wirken und nicht bevormundend sein. Also stellt Mercedes in den sieben Geschichten die Frage: Wie sieht Erwachsensein aus? Heiner Lauterbach ist die Leitfigur, die sich auf die Suche nach Antworten begibt. Dabei trifft er auch sieben unterschiedliche Charaktere mit spannenden Geschichten. Unter anderem Paul Ripke, „This is Jane Wayne“-Gründerinnen Nike, Benjamin Melzer, den ersten deutschen Transgendermann und Schauspielerin Gizem Emre. Er behandelt Themen wie Freundschaft, Familie, Karriere und Selbstfindung mit seinen Fahrgästen.

„A Guide to Growing Up“ zeigt seit Ende Mai immer wieder neue Folgen für Mercedes-Benz Deutschland. Für die deutsche Kampagne ist elbkind in Berlin verantwortlich, gemeinsam mit der Produktionsfirma It‘s us. Natürlich geht es Mercedes-Benz in der neuen Social-Media-Kampagne darum, Produkte zu verkaufen. Doch dass Storytelling heute alles ist, vor allem für die jüngere Zielgruppe, das hat der Autohersteller wie keine andere Marke begriffen. Dem Unternehmen geht es hier um beides – die Geschichten und die Autos.

Folge 1: Benjamin Melzer

23 Jahre lang kannte man ihn als Yvonne. Bis er eine Entscheidung traf, bei der es kein Zurück gab. Heute ist Benjamin Melzer Model und hat es als erster deutscher Transgendermann auf das Cover der Men’s Health geschafft. Heiner Lauterbach hat mit ihm über das Erwachsenwerden gesprochen – und darüber, was es heißt, für die eigene Identität zu kämpfen.

Folge 2: Paul Ripke

Was ist Erfolg? Was ist ein „richtiger” Job? Und was passiert, wenn der Karrieretraum über Nacht wahr wird? Heiner Lauterbach hat nachgefragt bei Paul Ripke, der als „One Night in Rio”-Fotograf über Nacht zum Star wurde, und Martin Stieber, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder als Begründer des deutschen Hip-Hop gilt.