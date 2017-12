Tina Müller räumt mit Gerüchteküche auf: „Wir arbeiten seit Wochen mit Select und Jung von Matt auf neuen Projekten“

Von

Erst im Juli 2016 war das Team von BBDO zur neuen kreativen Leadagentur von Douglas aufgestiegen, nachdem sich Anfang 2016 der damalige Betreuer Thjnk von der Parfümerie-Handelskette getrennt hatte. Wie Horizont und W&V berichteten trat der aktuelle Betreuer BBDO von seinem Mandat zurück. Das bestätigte auch ein Sprecher der Omnicom-Tochter auf Anfrage von Horizont. „Aufgrund unserer Haltung hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur ist es leider nicht möglich, dass BBDO Düsseldorf die Zusammenarbeit mit Douglas fortführt“, so die Auskunft der Agentur. Laut CEO Tina Müller wurde die Trennung bei Douglas vor ihrer Zeit beschlossen, „und zwar von Douglas Seite“, so Müller gegenüber absatzwirtschaft. „Ich habe sie nicht revidiert..“.

Müller setzt auf Select und Jung von Matt

Sie begann ihre Karriere bei L’Oréal Deutschland und ist seit dem 1. November wieder zurück in der Kosmetikbranche. „Douglas ist ein Unternehmen mit einer sehr guten Marktposition und einer großen Markenstrahlkraft. Es hat die Chance, seine Führungsposition als europäischer Omnichannel-Champion im Beautybereich in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Douglas-Team daran zu arbeiten, dieses Ziel zu erreichen,“ kommentierte Müller ihren Wechsel damals. Douglas ist nach eigenen Angaben mit mehr als 1700 Parfümerien in 19 Ländern Marktführer in Europa. Nun soll die Marke frischer und jünger werden. Nach Thjnk und BBDO sind nun Select und Jung von Matt am Zug. Müller gegenüber absatzwirtschaft: „Wie arbeiten seit Wochen mit Select und Jung von Matt auf neuen Projekten“.