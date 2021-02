Wie starke Marken jetzt ihre Marktforschung digitalisieren

Innovative Forschungsplattformen ausgestattet mit automatisierten, hochwertigen Methoden sind der moderne Workspace in Unternehmen für Insights. So gestalten Marken ihre Marktforschung schneller, besser und effizienter.

Marken sind in den dynamischen Zeiten erheblich stärker als je zuvor gefordert, auf veränderte Konsumentenbedürfnisse schnell antworten zu können. Die Bedeutung schneller und gleichzeitig tiefer Konsumenten-Insights aus der professionellen Marktforschung hat spätestens seit COVID-19 immens zugenommen. 89 Prozent in einer aktuellen Umfrage unter mehr als 120 Insights- und Marketing Managern in Deutschland bestätigen, dass die Bedeutung von Insights enorm steigt. (Quelle: Insights Report 2021) Die wichtigen Erkenntnisse aus den Köpfen der Zielgruppen zu Bedürfnissen, Kaufmotiven und entscheidenden Kauftreibern liefern fundierten, wichtigen Input für Konzepte, Produkte, Kampagnen und Kommunikationsmittel.

Der Einsatz von automatisierten Methoden ist wichtiger Schlüssel für ein erfolgreiches, zukunftsfähiges Insightmanagement. Im Zuge der digitalen Transformation, dynamischen Märkten und hohem Wettbewerbsdruck stärken Marken jetzt noch einmal mehr ihre Marktforschung – schneller, besser und effizienter. Der Schlüssel: eine gemeinsame Plattform, auf der der gesamte Marktforschungsprozess für alle transparent online abgebildet wird, ausgestattet mit hochwertigen Methoden für tiefe Erkenntnisse. Diese innovativen Plattformen sind der moderne Workspace für Insights. Sie bilden in Unternehmen das gemeinsame Betriebssystem, mit dem Teams wichtige Zielgruppen-Erkenntnisse erheben, kommunizieren und abrufen.

Mit Hilfe hoher Automatisierung und einfacher Bedienung frei von Programmierkenntnissen erheben Marken Konsumenten-Insights in 1-3 Tagen statt mehreren Wochen – wissenschaftlich fundiert, methodisch hochwertig und verständlich aufbereitet. Kein Warten mehr auf Ergebnisse, dafür schnelles, tiefes Verständnis, was die Zielgruppe braucht. Interaktive Dashboards liefern wichtige Einblicke zu Konsumenten-Bedürfnissen und befähigen Produkt- und Marketingteams unmittelbar zu schnellen, fundierten Entscheidungen. Die modernen Forschungsplattformen verbinden Qualitätsanspruch und Erkenntnistiefe von Ergebnissen mit Geschwindigkeit und Effizienz.

Es zeigt sich, dass besonders internationale Marken mit Teams an unterschiedlichen Standorten von dem modernen “Workspace for Insights” profitieren. Setups von Umfragen und Auswertungen sind schneller abgeschlossen. Teams können sich frühzeitig auf die Kommunikation der Ergebnisse inkl. Storytelling der Insights konzentrieren.

In einer schnellen, komplexen Welt, in der sich Märkte extrem dynamisch verändern, ist innovative Forschungstechnologie wichtiger Enabler für den Markenerfolg. Die schnellen Erkenntnisse befähigen Marken zu fundierten, konsumenten-zentrierten Marketingentscheidungen. Unternehmen sind in der Lage, (neue) Marktchancen erheblich schneller zu erkennen und für sich zu nutzen.

