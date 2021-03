Trusted Brands: Diesen Marken vertrauen die Deutschen

Die Corona-Krise konnte das Vertrauen der Konsumenten in Markenqualität offenbar nicht erschüttern. Der aktuellen Studie "Trusted Brand 2021" zufolge betont jeder fünfte Befragte, dass er in dieser Krisensituation häufiger zu bekannten, vertrauten Marken und Produkten gegriffen hat als davor.

Von

In der aktuellen “Reader’s Digest”-Studie “Trusted Brand 2021” wurden 4000 Verbraucher gefragt, welchen Marken sie am meisten vertrauen – und zwar so sehr, dass sie diese Freunden und Familie empfehlen würden. Die Befragten nannten insgesamt 3504 Marken über 21 Produktkategorien. Die bevölkerungsrepräsentative Studie machte dabei keine Markenvorgaben.

“Most Trusted Brands 2021“

An der Spitze in ihren Produktkategorien stehen diese Marken – die “Most Trusted Brands 2021”: Abtei, Allianz, Aspirin, Bosch, C&A, Dr. Oetker, Edeka, Frosch, Gerolsteiner, Haribo, Hohes C, Nivea, Persil, Rotkäppchen, Samsung, Sparkasse, Teekanne, Volkswagen, Weight Watchers, Wick.

Rügenwalder Mühle überzeugte in der neuen Kategorie Vegetarische/Vegane Produkte. Viele der gekürten Marken haben die Konsumenten bereits in den Vorjahren überzeugt. Veränderungen gab es in den Kategorien Nahrungsmittel und Gewichtsabnahme: Dr. Oetker löst dieses Jahr Nestlé ab, Weight Watchers nimmt vor Almased den Spitzenplatz ein.

Marken-Bewertung: Umweltschutz vor Innovationskraft

Vertrauen bildet sich vor allem durch das unmittelbare Markenerlebnis der Konsumenten. Stimmen Qualität und Preis-Leistungsverhältnis? Werden die Ansprüche an das Produkt und den Service erfüllt? Das waren erneut die wichtigsten Leistungsdimensionen bei ihrer Bewertung. Der Umweltschutz rangiert auf Platz vier im Verbraucherfokus, deutlich vor “Innovationskraft” oder “Prestige” einer Marke.

Die jeweiligen Top 3 zu den sieben befragten Leistungsdimensionen für das Markenvertrauen sind 2021:

Qualität: Miele, Apple, Samsung

Miele, Apple, Samsung Reputation/Prestige: Apple, Mercedes, Miele

Apple, Mercedes, Miele Nachhaltigkeit/Umweltschutz: Frosch, Alnatura, Tesla

Frosch, Alnatura, Tesla Bedürfnisorientiert: Apple, Samsung, Aldi

Apple, Samsung, Aldi Serviceorientiert/Kundenzentriert: Amazon, Miele, Apple

Amazon, Miele, Apple Innovationskraft/Fortschrittlichkeit: Apple, Samsung, Tesla

Apple, Samsung, Tesla Gutes Preis-Leistungsverhältnis: Aldi, Samsung, Miele

Apple, Miele, Mercedes

Zu jeder dieser Leistungsdimensionen nannten die Befragten unabhängig von der Kategorie die Marke, der sie in diesem Bereich am meisten vertrauen. Die zusammengefassten Ergebnisse:

Apple konnte gleich dreimal als Top-Marke überzeugen. Auch im Qualitätsranking schob sich Apple weiter nach vorn und damit vor Samsung. Hier behauptet sich Miele bereits seit drei Jahren deutlich an der Spitze.

konnte gleich dreimal als Top-Marke überzeugen. Auch im Qualitätsranking schob sich Apple weiter nach vorn und damit vor Hier behauptet sich bereits seit drei Jahren deutlich an der Spitze. Während Mercedes-Benz im Vorjahr bei Reputation & Prestige noch auf Rang vier lag, schafft die Automobilmarke es nun auf den zweiten Platz.

im Vorjahr bei Reputation & Prestige noch auf Rang vier lag, schafft die Automobilmarke es nun auf den zweiten Platz. Bei der Frage der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes zieht Tesla an Miele vorbei – und Apple an Samsung bei der Leistungsdimension “Produkte erfüllen Bedürfnisse”.

an Miele vorbei – und Apple an Samsung bei der Leistungsdimension “Produkte erfüllen Bedürfnisse”. In puncto Service und Kundenzentrierung rangiert Apple deutlich vor Telekom, die über die vergangenen Jahre zurückgefallen ist.

die über die vergangenen Jahre zurückgefallen ist. Bei Innovationskraft zeigt sich mit Apple, Samsung und Tesla in der Top-3-Übersicht eine über die Jahre stabile Reihenfolge. Dahinter gibt es jedoch Veränderungen: Mercedes und Volkswagen überholen in 2021 BMW.

Bei Preis-Leistung stehen mittlerweile nicht nur Handelsunternehmen auf den vorderen Rängen.

Sinnsuche und Nachhaltigkeit im Konsumverhalten

“Was unsere über 20-jährige Initiative Trusted Brands in ihren alljährlichen Studien bestätigt: Sinnsuche und Nachhaltigkeit nehmen im Konsumverhalten einen immer breiteren Raum ein”, sagt Andreas Schröder, Geschäftsführer von Reader’s Digest Deutschland. Bezogen auf Kaufimpulse ergeben die Forschungen laut Schröder sogar, dass Vertrauen ansteckend ist und sich direkt darauf auswirkt, “wo und wie viel Geld Konsumenten investieren”. Unternehmen sollen verlässlich nach ihren selbst ernannten Werten und Prinzipien handeln.

“Trusted Brand”-Studien von “Reader’s Digest“

“Reader’s Digest” erhebt mit den “Trusted Brand”-Studien seit über 20 Jahren jährlich das Markenvertrauen von Konsumenten in Deutschland. Das Magazin hat eine Auflage von rund 200.000 verkauften Exemplaren in Deutschland und erreicht nach eigenen Angaben 1,4 Millionen Leser. “Reader’s Digest” Deutschland erscheint im Verlag “Das Beste”, der zur europaweit operierenden CIL-Group aus Madrid gehört.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.