Trommelwirbel…: Unser neues Videoformat “Drum & Talk” ist da!

Das geschriebene Wort auf unserer Website und in unserem Monatsmagazin wird ab sofort um ein neues Format erweitert: Heute startet die Video-Interviewreihe "Drum & Talk by absatzwirtschaft"! Wir sprechen dabei regelmäßig mit Top-Expertinnen und -Experten über die großen Themen im Marketing – und wie der Name schon sagt, ist da zudem auch "richtig Musik drin".