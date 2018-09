Snapshot: Nur sieben Prozent der Marketingmanager wenden Künstliche Intelligenz in der Praxis an

Immer wieder werden Marketingmanager mit neuen Technologien konfrontiert. Vor allem Künstlicher Intelligenz sowie der Blockchain-Technologie werden Turboeffekte zugeschrieben: Vollkommen neue Produkte und Dienstleistungen entstehen, Kundenbeziehungen werden individualisiert, Services erreichen ein neues Niveau. Deep Learning, Image-Mining für automatisierte Empfehlungen, effizientere und automatisierte Mediaplanung werden möglich. Was wird in den Unternehmensbereichen Marketing und Kommunikation getestet und werden überhaupt schon Technologien angewendet?

Ja, jedoch nur bei sieben Prozent der befragten Marketing- und Kommunikationsprofis*. Sie haben KI-Anwendungen für Marketing und/oder in der Kommunikation bereits etabliert, von der Kundenansprache über das Image-Mining, von Mediaspendings bis zu Serviceleistungen. Sie sind laut Umfrage über den neuesten Stand der technischen Möglichkeiten gut informiert und sind eng mit der Marktforschung und anderen Unternehmensbereichen, wie zum Beispiel F&E oder Vertrieb, verknüpft.

Rund 37 Prozent befinden sich hingegen noch in der Experimentierphase. Sie testen KI und Machine-Learning für das Marketing und/oder für die Kommunikation und zielen darauf, Konsumenten oder andere Stakeholder möglichst individuelle Informationen oder Lösungen anzubieten.

Knapp über die Hälfte der Befragten (rund 56 Prozent) versucht, Daten möglichst effizient auszuwerten. Ob sie die fließenden Grenzen zur Künstlichen Intelligenz dabei schon überschritten haben, stellen sie jedoch infrage. In jedem Fall beobachten sie die Fortschritte der KI- und der Blockchain-Technologie und prüfen Anwendungen für ihren Bereich.

*An der Umfrage haben diesmal 43 Mitglieder teilgenommen, davon rund rund 80 Prozent Marketing/Kommunikationschefs von Wirtschaftsunternehmen und rund 20 Prozent „Creativ minds“ von Agenturen/Verbänden/Beratungen.

