Snap Inc. holt Woodington von Facebook

Leila Woodington ist neue Director of Business Marketing für EMEA bei Snap Inc. Sie wird in der neu geschaffenen Position aus fortan alle Marketingaktivitäten für Werbetreibende und Agenturen in Europa und dem Nahen Osten leiten.

Leila Woodington wird als Director of Business Marketing für EMEA von London aus arbeiten und an Doug Frisbie berichten, der bei Snap Inc. als Vice President of Global Business Marketing tätig ist. In ihrer neuen Funktion wird Woodington ein Team leiten, das Marketingleiter in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Dubai umfasst.

Zuvor war Woodington mehr als zehn Jahre bei Facebook tätig, zuletzt verantwortete sie dort die Marketingaktivitäten für Unternehmen in Nordeuropa. Davor arbeitete sie knapp sechs Jahre bei Paypal.

Woodington ist die jüngste in einer Reihe von Ernennungen von Führungskräften für die EMEA-Region bei Snapchat. Anfang September wurde Laura Clare in die neu geschaffene Position des Senior Director of Communications für die EMEA-Region berufen. Im August trat Jed Hallam dem Creative Strategy Team von Snap als EMEA Head of Comms Planning bei.

