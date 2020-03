Marken-Award 2020: Das sind die Nominierten!

25 Marken haben sich im 20. Jubiläumsjahr um die Finalistenplätze des Marken-Award 2020 beworben. Die hochkarätig besetzte Jury wählte in der ersten Runde aus allen Einreichungen die Nominierten für den Live-Pitch aus. Wer hat es in die engere Auswahl geschafft?

Acht Top-Marken sind in der begehrten Finalistenrunde des Marken-Awards 2020*. Einzig in der Kategorie „Beste Neue Marke“ habe keine der Einreichungen die erforderliche Punktzahl für eine Präsentation in der Präsenz-Jury erzielt, sagt der Juryvorsitzende Dr. Ralf Strauß. Dafür sind aber alle anderen Kategorien bestens besetzt.

Marken-Award 2020: die acht Finalisten

Beste Markendehnung:

Fischerwerke

Münchrath

Bester Marken-Relaunch:

Bwin

Wüstenrot Bausparkasse

Beste Nachhaltigkeitsstrategie:

Werner & Mertz

Kultschlafsack

Beste digitale Markenführung:

Bundeswehr

Wera Werkzeuge

Sie wollen mehr über die eingereichten Konzepte der acht Finalisten erfahren? Darüber informieren wir Sie in Kürze bei absatzwirtschaft.de! Weiterführende Informationen zum Marken-Award 2020 finden Sie hier.

Der Marken-Award

Seit 2001 zeichnen die absatzwirtschaft aus der Handelsblatt Media Group und der Deutsche Marketing Verband (DMV) mit dem Marken-Award exzellente Leistungen in der Markenführung aus. In diesem Jahr feiert das Event sein 20-jähriges Bestehen. Zu den Preisträgern des Marken-Awards im Jahr 2019 zählten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der Süßwarenhersteller Katjes Fassin, der Outdoor-Spezialist Vaude, der Online-Modehändler About You sowie der Nutzfahrzeugehersteller MAN. Als Markenpersönlichkeit des Jahres wurde der Modedesigner Guido Maria Kretschmer ausgezeichnet.

Um den Marken-Award bewerben können sich Unternehmen aus allen Branchen und Bereichen der Wirtschaft (Dienstleistung, Handel, Konsumgüter, Investitionsgüter, Medien, Business-to-Business, Mittelstand etc.) sowie nichtkommerzielle und staatliche Organisationen mit Sitz im deutschsprachigen Raum. Ebenso eingeladen sind Agenturen und Dienstleister, die im Namen und mit Zustimmung ihrer Auftraggeber einreichen.

*Die Verleihung des Marken-Awards ist nach wie vor für den 28. Mai 2020 in Düsseldorf vorgesehen – in der Hoffnung, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.