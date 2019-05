Marken-Award 2019 – Die Finalisten: Virtueller Einkaufsbummel mit About You

Von

Tarek Müller ist alles andere als ein Dressman. Der Mitgründer und Co-CEO von About You mag’s pragmatisch, er trägt gern schwarze Jeans, dazu unauffällige T-Shirts und Hemden. Ist er damit eine Fehlbesetzung an der Spitze eines Online-Modeshops? Im Gegenteil. Müller verkörpert die Philosophie von About You kongenial: Das Hamburger Unternehmen vermeidet es tunlichst, seine Kunden mit immer neuen Modefarben und -trends zu bedrängen. Jeder soll mit seinem ganz persönlichen Stil glücklich werden.

Diesen Stil lernt About You nach und nach immer besser kennen, wenn jemand häufiger dort kauft und sich registrieren lässt. Dann bekommen die Kunden passgenaue Empfehlungen, die möglichst genau ihrem Geschmack entsprechen. Sie basieren auf früheren Käufen und dem Surf-Verhalten auf der Seite. Für registrierte Nutzer heißt der Shop nicht mehr About You, sondern „About“ gekoppelt mit dem jeweiligen Vornamen. So entsteht ein ganz persönliches Shopping-Erlebnis.

Wenn Sie live beim Marken-Award dabei sein wollen, buchen Sie hier ihre Tickets.

Das heißt natürlich nicht, dass dem Nutzer nur das empfohlen wird, was er ohnehin schon gekauft hat. „Wir orientieren uns hier am klassischen Verkäufer im Laden, der dem Kunden auch Produkte und Outfits vorschlägt, die nicht so naheliegend sind“, sagt Müller (Absatzwirtschaft 11/2018). „Das erwarten die Kunden auch.“ Der Grundgedanke von About You ist die Inspiration. Die meisten Nutzer kommen nicht auf die Website, um gezielt einen der 200.000 Artikel von über 1000 Marken zu kaufen, sondern um einen virtuellen Bummel zu machen.

Das Unternehmen schafft es, die Kunden mit der Zeit immer stärker an die Plattform zu binden. Sie werden – und das ist im Online-Handel sehr selten – nach und nach immer aktiver. Rund 73 Prozent der Kunden sind weiblich, sie sind im Durchschnitt 32 Jahre alt und verfügen über ein monatliches Brutto-Einkommen von mehr als 3.000 Euro.

Zur Kundenbindung trägt bei, dass About You längst nicht nur verkaufen will, sondern auch konsequent Content Marketing einsetzt. So werden im Rahmen der About You Awards jährlich Influencer in sieben Kategorien ausgezeichnet und im Rahmen einer TV-Show auf Pro Sieben gefeiert. Die Marke ist auch Medienpartner der neuen Umstyling-Show „All About You – Das Fashion-Duell“ auf Pro Sieben.

About You ist 2013 als Tochtergesellschaft der Otto Group an den Start gegangen, ein Jahr später ging der Shop online. Die Otto Group ist bis heute größter Anteilseigner, führt das Unternehmen aber als Beteiligungsgesellschaft. Das Kalkül, ein separates Start-up für den jungen Markt zu gründen, ist aufgegangen. Heute zählt About You mit mehr als elf Millionen monatlich aktiven Nutzern und mehr als drei Millionen monatlich aktiven Kunden zu den größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2017/18 bei 283 Millionen Euro, im laufenden Jahr soll er auf 450 bis 480 Millionen Euro klettern. 2018 wurde der erfolgreiche Newcomer mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar in die ehrwürdige Riege der Einhörner aufgenommen.

Diese Finalisten haben wir bereits vorgestellt:

Folge 1: Grüße aus der Kindheit von Ahoj-Brause(Beste neue Markendehnung)

Folge 2: Ausflug in die City mit Toom (Beste neue Markendehnung)

Folge 3: Alles ganz einfach mit MAN (Bester Marken-Relaunch)

Folge 4: Der Name der Rose mit Seidensticker (Bester Marken-Relaunch)

Folge 5: Geschickt gekontert mit der BVG (Beste digitale Markenführung)

Folge 6: Freude auf allen Kanälen mit CEWE (Beste digitale Markenführung)

Folge 7: Komplette Kette im Blick mit Vaude (Beste Nachhaltigkeitsstrategie)

Folge 8: Mutige Pioniere mit der Bio-Marke Naturaplan (Beste Nachhaltigkeitsstrategie)

Folge 9: Geht nicht gibt’s nicht mit Covestro (Beste neue Marke)