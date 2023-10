Die absatzwirtschaft und Yougov Deutschland küren jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im Beobachtungszeitraum September seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt: Kleinanzeigen.

Kleinanzeigen ist „Advertiser of the month“ im Oktober. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 30. September konnte das Online-Verkaufsportal seine Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucher*innen am meisten steigern. Kleinanzeigen erreichte eine Steigerung um knapp 7 Prozentpunkte bei der Ad Awareness. Dem Yougov Brand Index zufolge erzielte die Marke ihren höchsten Ad-Awareness-Wert von 28,47 Prozent am 28. September.

Kleinanzeigen war bereits im Juni dieses Jahres „Advertiser of the month“.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Marken ING und Frosta.

Die Ad Awareness im Yougov Brand Index wird durch die folgende Frage ermittelt: "Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?"

Neuer Markenname und neues Design

Der Online-Marktplatz gehört schon seit Mitte 2021 nicht mehr zu Ebay, nachdem sie an den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta verkauft worden war. Den alten Namen, Ebay Kleinanzeigen, hatte das Portal aber bis zum Frühjahr dieses Jahres beibehalten. Ende April präsentierte das Unternehmen aus Kleinmachnow bei Berlin sein neues Markendesign, dass ab Mitte Mai ausgerollt wurde.

Spot zum Markenrelaunch von Kleinanzeigen.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Spot zum Markenrelaunch von Kleinanzeigen.

Neben dem neuen Namen erhielt das Portal auch ein neues Logo, Design und den neuen Markenclaim "Kleinanzeigen. Große Wirkung". Für die Überarbeitung des Markenauftritts haben sich die Brandenburger die Unterstützung der Hamburger Designagentur und Markenberatung Mutabor geholt.

Die Multichannel-Kampagne, mit der Kleinanzeigen auf seinen Marken-Relaunch aufmerksam gemacht hat, stammt von der Kreativagentur The Goodwins aus Berlin.

