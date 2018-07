Erfindergeist: Elon Musk baut ein „Kinder-U-Boot“, um thailändische Kinder zu retten

Der technische Leiter und Ingenieure von SpaceX Elon Musk hat mit Höhlenexperten in Thailand zusammengearbeitet. Seit dem 23. Juni ist ein 12-köpfiges Fußballteam in einem Höhlensystem gefangen. Am Samstag twitterte Musk einen aktualisierten Rettungsplan, bei dem es im Wesentlichen darum geht, „ein kleines U-Boot in Kindergröße“ zu bauen, das er nach Thailand fliegen möchte.

Eine Kapsel, die helfen soll

Musk veröffentlichte einige Videos des U-Boots beim Test in einem Schwimmbad.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

Am Sonntag hatten vier Jungen die Höhle verlassen. Laut aktuellem Stand (09.07.2018, 13 Uhr) ist auch ein fünfer Junge befreit.

Die Strecke, die die Jugendlichen zurücklegen müssen ist rund vier Kilometer lang. Die Kinder müssen weite Strecken durch schlammiges Wasser tauchen, einige können nicht schwimmen und sind in ihrem Leben noch nicht getaucht. Dazu kann man in dem Wasser praktisch nichts sehen. Elon Musks Kapsel könnte einiges erleichtern. Ein Sprecher von Musks Konzerns Boring Company hatte per E-Mail geschrieben, Thailands Behörden hätten das speziell für Kinder gebaute Gerät angefordert, weil es bei engen Passagen in der Grotte helfen könnte.