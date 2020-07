DMEXCO @home: Globaler Treffpunkt der Digital Industry

DMEXCO @home: die digitale Event-Plattform

Seit Jahren setzt die DMEXCO Ausrufezeichen in puncto Vernetzung und Technologie. Sie zeigt, wohin die Reise für Entscheider aus digitaler Wirtschaft, Marketing und Innovation geht. Mehr noch: Im Zusammenspiel mit Branchenorganisationen wie BVDW, IAB oder MMA definiert und erweitert die DMEXCO die digitale Agenda. Das diesjährige Motto “Attitude matters” könnte in Corona-Zeiten kaum treffender sein. Auch das Konzept der DMEXCO @home entspricht diesem Motto voll: Mit einem umfassenden, volldigitalen Angebot für Besucher, Aussteller und Partner unterstreicht die DMEXCO den Status als Top-Event für das Digitale Business.

Connect. Exchange. Interact. – Anywhere. Anytime.

Die DMEXCO @home 2020 steht im Zeichen von Content und Communication.Networking und Matchmaking werden neu gedacht. Dank der digitalen Plattform ist nicht nur alles möglich, was Teilnehmer des analogen Events gewohnt sind – das digitale Angebot macht es sogar einfacher und effizienter. So können alle Teilnehmer in Audio-/Video-Räumen, per Textchat oder in Videomeetings direkt miteinander kommunizieren und quer durch die ihre Kontaktdaten austauschen.

Per visuellem Discovery Graph ist das Auffinden relevanter Kontakte simpel, effizient, unterhaltsam und interaktiv. Die Volltextsuche der Plattform gibt Orientierung rundum.

So genannte Spaces im Virtual Cafe bilden themen- oder zielgruppenspezifische Räume, in denen Aussteller Roadshows abhalten oder sich privat per VIP Room oder Brand Lounge mit ihren Kunden austauschen können.

Auf dem interaktiven Brand Showfloor präsentieren Marktführer und Global Player, aber auch spannende Newcomer ihre Lösungen und Innovationen in ansprechenden Showrooms. Interessierte können sich direkt live und interaktiv beraten lassen.

Abgerundet wird das Angebot der neuen Plattform durch virtuelle Erlebnisse für Entertainment und Bildung. Digitale Fachmagazine und ein digitales Goodie Bag, mit maßgeschneiderten Angeboten für die DMEXCO Community gibt es selbstverständlich auch.

Wertvolles Wissen und pure Inspiration

In der Live Conference präsentieren hochkarätige Top-Referenten aus aller Welt, teilen wertvolles Wissen und diskutieren die drängenden Themen unserer Zeit. Moderierte Sessions, Masterclasses und Deep Dives, bei denen Expertenwissen vermittelt wird, komplettieren das Programm für die weltweite DMEXCO Community. Auch hier gibt es reichlich Erfahrungsaustausch per Umfragen, Q&A und Chats. Alles Sessions können zudem im Nachhinein als Video-on-demand abgerufen werden.

Willkommen zur DMEXCO @home 2020. Das reguläre Ticket und damit die Eintrittskarte für die DMEXCO Community gibt es für 99 Euro bzw. für 79 Euro in der Summer Special Edition im Ticketshop.