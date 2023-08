Die wichtigsten Marketing-Events im September

Für Marketinginteressierte hält der September einige spannende Events bereit. Wir haben die wichtigsten Veranstaltungen zusammengefasst.

IFA

Datum: 01.-05.09.

Ort: Berlin

Auf dem Gelände der Messe Berlin findet auch dieses Jahr wieder die größte Technologiemesse Europas statt. Große Marken für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte wie Samsung, Bosch, AEG und Siemens präsentieren hier ihre neuen Produkte und es wird Live-Demonstrationen wie Kochshows und Spielewettbewerbe geben.

IAA Mobility

Datum: 05.-10.09.

Ort: München & digital

Unter dem Motto „Experience Connected Mobility“ soll die intelligente Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur auf der IAA Mobility in der Münchener Innenstadt und dem Messegelände erlebbar gemacht werden. Auf dem IAA Open Space präsentieren sich Ausstellende in den Bereichen Automobilherstellung, Zulieferung, Mikromobilität, Energieversorgung, Elektronik sowie Forschung. Beim IAA Summit wird genetzwerkt, bei der IAA Conference diskutiert und die neuesten Serienmodelle können im Rahmen der IAA Experience getestet werden.

DLD Circular und DLD AI Summit

Datum: 06.-07.09.

Ort: München

Im Amerikahaus widmet die Konferenz DLD (Digital Life Design) zum zweiten Mal den Themen Nachhaltigkeit und Circular Economy einen eigenen Tag. Speaker*innen aus der Wissenschaft, der Circular-Economy-Community und dem Sicherheitsbereich informieren zu der Frage, wie Technologie innovative Geschäftsmodelle und den gesellschaftlichen Wandel fördern kann, um so zu einer nachhaltigen Welt beizutragen.

Einen Tag nach dem DLD Circular findet im Amerikahaus der erste DLD AI Summit statt. Diskutiert wird die technologische Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) und deren Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche. Der Fokus des Events liegt auf den Synergien zwischen Nachhaltigkeit und KI.

Marketingoffensive

Datum: 11.09.-12.09.

Ort: Hamburg

Die Marketingoffensive findet dieses Jahr in der Kuppel Hamburg statt. Bei dem zweitägigen Event gibt es Vorträge, Workshops und Roundtables zu Marketing-Strategien, Design, E-Commerce, KI und vielem mehr. Eine gute Möglichkeit zum netzwerken bietet außerdem die Messe mit über 40 Ausstellenden.

Marketing Tech Summit

Datum: 11.09.-12.09.

Ort: Berlin

Der Marketing Tech Summit findet dieses Jahr in den Bolle Festsälen in Berlin statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „The big expedition“. Es werden die Ergebnisse des Marketing Tech Monitors 2023 vorgestellt und diskutiert. Außerdem gibt es Gespräche rund um Themen wie CRM meets Customer Experience, Retail Media, Customer Journey Management, KI und DSGVO. Am späten Nachmittag wird der Marketing Tech Award verliehen.

Local Branding Day

Datum: 13.09.

Ort: Bonn

Deutschlands größter Kongress für lokale Markenführung findet dieses Jahr im Hotel Kameha Grand in Bonn statt. Vorgestellt werden Informationen über Trends wie Limbic Vermarktung und Geoanalysen sowie über die Digitalisierung lokaler Markenführung und die lokale Online-Vermarktung über Absatzpartner.

Digital X

Datum: 20.09.-21.09.

Ort: Köln

Die Messe für Digitalisierung steht dieses Jahr unter dem Motto: „Be digital. Stay human.“ Und widmet sich der Frage, wo Digitalisierung aufhört und die ethische Verantwortung im Umgang mit digitalen Technologien und Künstlicher Intelligenz anfängt. Es geht um aktuelle technologischen Entwicklungen und Megatrends – darunter insbesondere die Zukunft der Arbeit, Konnektivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

DMEXCO

Datum: 20.09-21.09.

Ort: Köln

Unter dem Motto „Empowering Digital Creativity“ geht die Digital Marketing Expo & Conference in die nächste Runde. Es wird zahlreiche Ausstellungen, Keynotes, Debatten und Masterclasses geben, die sich alle mit digitalen Trends und zukünftige Business-Potenziale beschäftigen. Die Speaker*innen werden unter anderem der Frage nachgehen, wie Künstliche Intelligenz unser tägliches Leben und unsere Arbeit im digitalen Sektor verändert und wie das digitale Marketing von morgen aussehen kann.

Bits & Pretzels

Datum: 24.-26.09.

Ort: München

Das Founders Festival Bits & Pretzels findet dieses Jahr wieder rund um das Oktoberfest in München statt. An zwei Konferenz-Tagen treten Prominente und Gründer*innen wie die ehemalige First Lady der USA Michelle Obama oder der Co-Founder und CSO von Airbnb Nathan Blecharczyk als Speaker*innen auf. Am letzten Tag von Bits & Pretzels nehmen die circa 5000 Gründer*innen am Münchner Oktoberfest teil.