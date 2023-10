Die wichtigsten Marketing-Events im November

Für Marketinginteressierte hält der November einige spannende Events bereit. Wir haben die wichtigsten Veranstaltungen zusammengefasst.

SEO DAY

Datum: 02.11.

Ort: Köln/digital

Im Rheinenergiestadion in Köln und online im Livestream dreht sich Anfang November einen Tag lang alles um Suchmaschinenoptimierung: Beim SEO DAY, einer der größten SEO-Konferenzen im deutschsprachigen Raum, bekommen Besucher*innen in Vorträgen Tipps und Tricks an die Hand.

This is Marketing

Datum: 04.11. – 05.11.

Ort: Frankfurt am Main

Die zweitägige Konferenz bringt auf der Messe Frankfurt Fachleute und Enthusiasten aus dem Online-Marketing zusammen. Auf einer großen Ausstellungsfläche sind bis zu 120 Unternehmen vertreten, darunter Software-Anbieter, Agenturen, Berater und Werbenetzwerke.

Affiliate Conference

Datum: 13.11.

Ort: München

Die Affiliate Conference findet dieses Jahr wieder in München statt. Neueste Trends, Strategien und Best Practices im Bereich Affiliate-Marketing werden diskutiert und geteilt. In Vorträgen, Workshops und beim Networking geht es um Themen wie Performance-Marketing, Affiliate-Netzwerke, Influencer Marketing, E-Commerce und vieles mehr.

Web Summit

Datum: 13.11. – 16.11.

Ort: Lissabon

Die Web Summit in Lissabon ist eine der größten Tech- und Start-up-Konferenzen und Messen weltweit. An vier Tagen gibt es Vorträge, Diskussionen und Workshops zu den Themen Künstliche Intelligenz, Blockchain, Cybersecurity, Cloud Computing, E-Commerce, Marketing und vielem mehr von Vortragenden aus der ganzen Welt. Auf der Messe präsentieren kleine Start-ups und große Unternehmen wie Meta, IBM oder Google ihre Produkte und Dienstleistungen.

GWA Effie

Datum: 15.11.

Ort: Leipzig

Effie Kongress und Gala finden am 15. November 2023 zum zweiten Mal in Folge in Leipzig statt. Beim Effie Kongress im Kupfersaal stellen die Macher*innen der diesjährigen Gold-Sieger ihre Kampagnen vor und pitchen damit vor der Grand Jury um den Grand Effie 2023. Im Felsenkeller werden dann die diesjährigen Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner ausgezeichnet und der Preisträger des Grand Effie 2023.

ISPO Munich

Datum: 28.11. – 30.11.

Ort: München

Die ISPO in München ist die internationale Leitmesse für die Bereiche Wintersport, Actionsport, Outdoor, Gesundheit, Fitness und textile Trends. Mehr als 1000 Aussteller aus der Sportartikel- und Sportmodebranche präsentieren ihre Produkte und geben einen Eindruck von der Zukunft des Sports. Mit einer Reihe von Veranstaltungen, speziellen Themenbereichen und Networking-Möglichkeiten gibt es die Möglichkeit, mit Fachleuten in Kontakt zu treten und neue Perspektiven der Branche zu gewinnen.