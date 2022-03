Deutschlandchef Krause steigt bei Meta auf

Tino Krause wird künftig die Rolle des Regional Director Central Europe bei Meta übernehmen. In dieser Funktion wird er für die Geschäftsentwicklung in 34 Ländern verantwortlich sein, darunter Benelux, Zentral- und Osteuropa.

Von

Tino Krause wird neuer Regional Director Central Europe bei Meta. Er folgt auf Angelika Gifford, die kürzlich die Rolle als Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Meta übernahm. Zusätzlich übt Krause wie bisher weiterhin seine bisherige Rolle als Country Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Meta aus.

Krause leitet seit Februar 2019 als Country Director DACH die Geschäftsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er hat Erfahrung in führenden Mediaagenturen und Unternehmen. Vor seinem Wechsel zu Meta war er CEO bei Mediacom.

“Nicht erst seit unserer Ankündigung, in den nächsten fünf Jahren mehr als 10.000 Jobs in der EU zu schaffen, ist Europa für uns ein Schlüsselmarkt”, sagt Krause. Er freue sich “besonders darauf, mit dem Team die Innovationen und Werte von Meta in Zentraleuropa zu fördern”.

