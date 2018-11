Amazons Marktmacht wächst ungebremst: Die Hälfte des deutschen E-Commerce-Umsatzes geht aufs Konto des Online-Giganten

Die aktuelle Analyse „Amazon Watch Report“ wurde von der Universität St. Gallen in Kooperation mit Payback, Amazon-Kennern factor-a, dem Analysemagazin „digital kompakt“ und der Unternehmensberatung Etribes erstellt. Sie zeigt, wie weit die Dominanz von Amazon in Deutschland bereits fortgeschritten ist. „Der Report zeigt, dass die Dominanz von Amazon zur Bedrohung für viele Händler geworden ist“, sagt Payback-Geschäftsführer Dominik Dommick. „Und Amazon strebt nach immer größerer Dominanz, sehr stark auch im stationären Handel. Dabei hat Amazon dank seiner riesigen Datenbasis einen immensen Wettbewerbsvorteil.“

Um eine konkrete Indexzahl, den „Amazon Market Dominance Index (AMDI)“ zu berechnen, ermittelte die Universität St. Gallen mit den Daten von factor-a und weiteren Marktdaten den Amazon-Umsatz je Kategorie und berechnete mit Zahlen des Statistischen Bundesamts das deutsche Marktvolumen dieser Kategorien. Durch die Gegenüberstellung beider Zahlen konnte der Marktanteil von Amazon und die Dominanz je Kategorie ausgegeben werden. Ein beispielhafter Marktanteil von neun Prozent resultiert in der Dominanzstufe 5, ab vierzig Prozent gilt ein Unternehmen nach dem deutschen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) als marktbeherrschend (AMDI = 10).

Höchste Dominanz im Buch- und Elektronikmarkt

Der Buchmarkt ist der von Amazon mit einem AMDI von sieben am stärksten dominierte Markt. Konkret entfallen auf Amazon fast 20 Prozent des gesamten Umsatzes im deutschen Buchmarkt. Im ersten Quartal 2018 bedeutete das für Amazon einen Umsatz von rund 293 Millionen Euro.

Im Bereich Elektronik, mit dem Amazon rund 35 Prozent seines gesamten Umsatzes in Deutschland erzielt, beträgt der Anteil des Unternehmens am Gesamtmarkt rund 10 Prozent. Alleine im ersten Quartal 2018 lag hier der Umsatz von Amazon bei 1,6 Milliarden Euro.

(Zum Vergrößern Anklicken)

Nachholbedarf bei Lebensmitteln

In anderen Branchen hat Amazon noch Nachholbedarf. So werden Lebensmittel in Deutschland weiterhin im stationären Einzelhandel eingekauft. Für den deutschen Handel empfiehlt Dominik Dommick, die vorhandenen Stärken unbedingt zu bündeln und händler- sowie kanalübergreifend zu agieren: „Der Durchmarsch von Amazon ist nicht unaufhaltsam. Doch die Ampeln stehen auf dunkelorange.“

(sh)