Amazon erstmals wertvollste Marke weltweit

Seit 2006 ermittelt das Marktforschungsunternehmen Kantar, eine Tochter des britischen Werbekonzerns WPP, in seinem BrandZ-Markenranking die Top 100 Unternehmen mit dem höchsten Markenwert. Die Werte resultieren aus den Geschäftszahlen der Unternehmen und aus Verbraucherumfragen. Zusammen mit den Best Global Brands des Beratungsunternehmens Interbrand zählt Brand Z zu den beachtetsten Rankings für Markenwerte in der Branche. Wir zeigen die wertvollsten Unternehmen national und international in zwei Bildergalerien.

Top 10 nach Markenwert international



Die wertvollsten deutschen Marken



Stärkste Gewinner

Den deutlichsten Zugewinn verbuchte die Social-Media-Plattform Instagram. Die Facebook-Tochter, die mittlerweile mehr als eine Milliarde Nutzer zählt, steigerte ihren Markenwert um 95 Prozent auf 28 Milliarden Dollar. Dadurch sprang Instagram um 47 Plätze auf Rang 44 in der Liste der 100 wertvollsten Marken. Den zweitgrößten Zuwachs verbuchte Lululemon, ein von Yoga inspiriertes Unternehmen für Sportbekleidung. Die Kanadier legten um 77 Prozent auf einen Markenwert von knapp sieben Milliarden Dollar zu. Zu den größten Gewinnern zählten außerdem Netflix (plus 65 Prozent, 34 Milliarden Dollar, Platz 34), Amazon (plus 52 Prozent, 315,5 Milliarden Dollar, Platz 1) und Uber (plus 51 Prozent, 24 Milliarden Dollar, Platz 53).