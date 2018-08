Alphabets nächstes Wachstumsgeschäft? Analysten sehen im autonomen Fahrservice Waymo viel Potenzial

In unserer am Freitag erscheinenden Print-Ausgabe wird es auch um den Wandel der Musikindustrie gehen. Immer mächtiger werden vor allem die Streaming-Dienste, allen voran Spotify. In einem exklusivem Interview mit absatzwirtschaft steht Sven Bieber, Head of Ad Sales Germany bei Spotify, Rede und Antwort zur Strategie des schwedischen Konzerns.Von Sarah Hölting mehr…