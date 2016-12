Volle Mundpropaganda-Kontrolle: Territory übernimmt trnd komplett

Das bedeutet, dass die Münchner vor allem Konsumgüterherstellern dabei helfen, ihre Kunden zu aktiven Mitwirkenden im Marketing zu machen. So sollen die Marken-Fans über die Produkte reden, Neuheiten testen oder bei deren Entwicklung helfen. Zu den Kunden zählen Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Philips, Samsung, L’Oréal, Beiersdorf und Wrigley.

trnd zu 100 Prozent bei Territory

„Unser Anspruch ist es, in allen Bereichen der Content Communication der umfassendste und beste Anbieter zu sein. Mit der vollständigen Übernahme von trnd verstärken wir weiter unser digitales Profil und können alle inhaltsgetriebenen Leistungen aus einer Hand anbieten“, so Soheil Dastyari, CEO von Territory. „Wir freuen uns, nach der Akquirierung von Employour und den Webguerillas nun auch trnd zu 100 Prozent bei Territory an Bord zu haben.“