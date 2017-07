Nach Klum, Aminati und Joop: Discounter setzen auf Promi-„Designer“. Nun muss Anastacia für Aldi Süd ran

Unter dem Motto „Music loves Fashion“ werden verschiedene Outfits im Glam-Rock-Style angeboten, die nach den Wünschen und Vorlieben des internationalen Rockstars kreiert wurden. „Die gesamte Kollektion steht absolut für mich und meinen Style. Wir haben Skinny-Jeans mit destroyed Effekten oder Nieten, Biker-Jacken, viele Shirts mit coolen Prints. Solche kleinen Details mag ich sehr“, wird Anastacia in der entsprechenden Presse-Mitteilung ihres Platten-Labels Universal zitiert.

Aldi Süd führt Textilstrategie mit Promis fort

Nach Daniel Aminati und Jette Joop nun die Sängerin Anastacia. „Unsere exklusiven Kollektionen mit prominenter Unterstützung kommen bei unseren Kunden mehr als gut an. Das zeigt uns, dass wir mit unserer Strategie exklusiver und trendiger Mode zu erschwinglichen Preisen genau richtig liegen. Mit der Anastacia-Kollektion wird Aldi Süd nun rockig“, verspricht Kim Aline Suckow, stellvertretende Geschäftsführerin im Einkauf von Aldi Süd. Ab 14. September startet der Kollektionsverkauf in allen ALDI SÜD Filialen in Deutschland. Vorgestellt wird die Kollektion bei einer Fashionshow im Kölner E-Werk, bei der die Rock-Sängerin auch einige Songs ihres neuen Albums „Evolution“ präsentieren wird.

Aldi und Lidl nehmen Fashionmarkt ein

Nachdem Aldi mehrere Prominente Mode designen ließ, sprang auch der Discounter Lidl auf den Zug auf und holte sich tatkräftige Unterstützung: Model Heidi Klum dient nicht nur als reines Testimonial, sondern hat auch noch eine eigene Kollektion designt, die ihre Handschrift trägt.