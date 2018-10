Freies Maß und eigenes Design: Onlinedruckerei ermöglicht individuelle Verpackungen ab 10 Stk.

Bislang mussten einige Hürden überwunden werden, wenn man individuelle Verpackungen für die eigene Kampagne nutzen wollte. Hohe Mindestbestellmengen und teure Setup-Kosten machten es beinahe unmöglich, Verpackungen anders zu nutzen als im großen Umfang. Kam hinzu: Auch altbackene Abläufe seitens der Hersteller und lange Lieferzeiten machten die Verpackung als Marketinginstrument eher uninteressant. All diese Probleme will das Unternehmen printmate, das 2015 in Berlin an den Start ging, nun beheben.

Verpackung nach Maß ab 10 Stk.

Neben einem Sortiment an Standardgrößen bietet die Onlinedruckerei ab sofort auch die Möglichkeit, die eigene Wunschverpackung online frei zu konfigurieren. Hierzu kann das Innenmaß millimetergenau definiert und aus einer großen Auswahl verschiedener Materialien gewählt werden. Insgesamt sind so über 100 Millionen Verpackungen möglich, welche jederzeit online kalkuliert und ab 10 Stück bestellt werden können. Neben einem klassischen PDF-Upload bietet printmate auch für dieses Produkt einen Online-Editor inkl. 3D-Vorschau an. Die Lieferzeit beträgt 2 Wochen, und Preise starten bei 40 Cent pro Stück.

Verpackungen in beinahe jeder Größe und eigenem Design

„Komplett individuell konfigurierbare Verpackungen wollten wir schon seit unserer Gründung anbieten können, jedoch war die Produktionstechnik bisher nicht verfügbar oder viel zu teuer.“, sagt Julian Jost, Gründer von printmate. „Wir sind sehr stolz nach langer Suche und vielen Experimenten nun endlich einen Weg gefunden zu haben, individuelle und hochwertige Verpackung preiswert anbieten zu können.“

Zu den Kunden von printmate gehören neben großen Marken wie tesa und Disney vor allem Agenturen, Marketingentscheider kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Veranstalter und Onlinehändler. Neben Versandkartons, werden auch individuell bedruckbare Versandtaschen, Seidenpapier und Geschenkbänder angeboten.

Aufgepasst: absatzwirtschaft-Leser erhalten hier nach Anmeldung einen Gutscheincode über 20 Prozent Nachlass auf das gesamte Sortiment von printmate.