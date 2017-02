Clevere Strategie: Chatbot „Chad“ soll Kunden in die Opelfilialen zur Probefahrt locken

Die mobile Kundeninteraktion mithilfe künstlicher Intelligenz entwickelt sich zu einem der spannendsten Digitaltrends. Smartphonebesitzer verbringen heute mehr als 80 Prozent ihrer Handyzeit in den Messengerkanälen. Von den zehn weltweit meistgenutzten Apps fallen sieben in die Messenger-Kategorie. Allein in Deutschland nutzen bereits mehr als 20 Millionen aktive Nutzer den Facebook-Messenger. Opel sieht hier Potenzial und will seine Kunden auf einfache, moderne und unkomplizierte Weise in ihren Kommunikationskanälen ansprechen.

Chad, der kleine Helfer

Der Chatbot von Opel bietet zunächst eine Auswahl an Fahrzeugmodellen an. Hat sich der Kunde entschieden, fragt ihn „Chad“ nach dem gewünschten Ort, an dem die Probefahrt stattfinden soll und schlägt dem Nutzer das am nächsten gelegene und teilnehmende Opel-Autohaus vor. Der gewünschte Termin kann direkt und ohne den Kanal zu verlassen im Messenger-Fenster vereinbart werden und der Händler erhält automatisiert einen Termineintrag in seinem Kalender. Durch den Facebook-Chatbot entsteht eine komplett neue User Journey. Kundenanfragen können mit Hilfe des Chatbots unmittelbar beantwortet werden, auch wenn ein Händler zeitlich einmal nicht erreichbar ist, zum Beispiel am späten Abend oder am Wochenende.

Der Facebook-Chatbot für Probefahrttermine

Der Facebook-Chatbot fungiert als Schnittstelle zwischen Opels Facebook-Kanal und anderen Angeboten des Autobauers aus Rüsselsheim. Der Chatbot ist zunächst auf die Vereinbarung von Probefahrtterminen designed. Das Pilotprojekt erfolgt in Zusammenarbeit mit drei Opelhändlern zunächst in Düsseldorf und in Kürze auch in München, Frankfurt und Stuttgart.“

Der Facebook-Chatbot wurde für Opel Deutschland vom Creative Technology Team, der Innovation Unit von MRM//McCann entwickelt. „Wir sind stolz, dass wir mit Opel einen trendbewussten und technisch affinen Kunden haben, der das Pilotprojekt mit uns zusammen umsetzt. Als begleitende Agentur nehmen wir unseren derzeitigen Challenger-Status an und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte mit Opel“, sagt Sebastian Perschke, Client Service Director, MRM//McCann.