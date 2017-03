„Umstritten“: Mit diesem Warnsymbol markiert Facebook Fake News – leider Tage zu spät

Von

Ein großer Infokasten mit einem roten Ausrufezeichen und der Aufschrift „Disputed by …“ („Angezweifelt von…“) soll Facebook-Nutzer künftig vor falschen Inhalten warnen. In den USA markiert das Soziale Netzwerk auf diese Weise etwa einen Artikel über Donald Trumps Android-Telefon, das angeblich Quelle diverser Leaks aus dem Weißen Haus sein soll. Der Beitrag des „Seattle Tribune“ wurde von den unabhängigen Fakten-Checkern „Snopes.com“ und „PolitiFacts“ als unglaubwürdig eingestuft.

Facebook is flagging links to fake sites now, looks like: pic.twitter.com/N7xaWDkdYA

— Anna Merlan (@annamerlan) 3. März 2017