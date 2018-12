Personalie offiziell bestÃ¤tigt: Ex-Mercedes-Manager Jens Thiemer wird Marketing-Chef bei BMW

Fünf Jahre kümmerte sich Jens Thiemer in der Funktion des Vice President Brand Communications um die Marke Mercedes-Benz, ehe er im Sommer dieses Jahres seinen Abschied verkündete. Nun ist klar, wohin es den 46-Jährigen zieht: nach München zu BMW. So berichteten es der Branchendienst W&V und Horizont am Donnerstagabend übereinstimmend. Auf Anfrage der absatzwirtschaft hat ein Sprecher des Autoherstellers den Wechsel mittlerweile bestätigt.

Thiemer, der das Image von Mercedes-Benz seit 2013 stark veränderte und die Marke für eine jüngere Zielgruppe attraktiv machte, soll laut Medienberichten nun die Themen Customer Journey, Digitales Business und Mobilitätsdienstleistungen als neuer Marketingchef bei BMW vorantreiben. Mit Thiemer soll der Konzern „fit für eine digitale Zukunft“ gemacht werden. Wie dessen Jobprofil im Detail aussieht, wollte die Presseabteilung nicht sagen, nur so viel: „Die Funktion soll umgebaut werden.“

„Marken-Erlebnis über alle Kontaktpunkte“

Pieter Nota, Vorstand Vertrieb und Marke, sagt zu Thiemers Wechsel und der künftigen Ausrichtung: „Markensteuerung und Marketingfunktionen sind für einen Premiumhersteller wettbewerbsentscheidende Kompetenzfelder.“ Um im Wettbewerb auch zukünftig mithalten zu können, sei ein „Marketingspezialist wie Jens Thiemer“ ein Gewinn. „Unser gemeinsames Ziel ist es, für den Kunden ein durchgängiges Marken-Erlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg sicherzustellen.“

Thiemer ließ sich in seiner Zeit bei Mercedes von Werbemacher André Kemper und Tonio Kröger eine Agentur schneidern: Antoni – die europäische Agentur für den Autokonzern. Sie veränderte die Bildsprache und setzte Menschen in den Vordergrund.