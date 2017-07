Kreative müssen Marktforschung als Chance begreifen

Von Gastautor Mark Burow, Creative Director und Head of User & Brand Experience Namics

Wer Marktforschung hört, denkt erst einmal nur an Befragungen, Tabellen oder Analysen. Alles Begriffe, die bei vielen Kreativen nicht sofort Begeisterung auslösen. Doch die Digitalisierung und die damit einhergehende steigende Anzahl von Kommunikationskanälen sorgen u.a. dafür, dass die Customer Journey immer fragmentierter wird. Zeit zum Handeln also: Unternehmen müssen den Nutzer ins Zentrum ihres Angebots stellen und jederzeit ein offenes Ohr für ihn haben. Sie sollten heute und in Zukunft so nah wie möglich am Konsumenten sein – egal wo, egal wann. Diese Entwicklung ist auch für die Kreation spannend und zudem sehr wichtig, wenn es darum geht, Kunden innovative Lösungsansätze zu bieten.

Marktforschung nutzen

Unternehmen sollten weiterhin wissen, welche Farbe ihres Produkts bei den Konsumenten am meisten Anklang findet oder welche Platzierung im Shop zum Verkaufserfolg führt. Um sich im Wettbewerb aber von der Masse abzuheben, müssen sie noch einen Schritt weiter zurück gehen und sich noch umfassender mit ihren Kunden beschäftigen. Die Marktforschung sammelt ihre Konsumenteninformationen heute nicht mehr zwingend auf der Straße, sondern führt primär Online-Tests durch. Such- und Surfverhalten, Pageviews oder Online-Bestellungen hinterlassen individuelle digitale Footprints. Damit wird das Nutzerverhalten eindeutig messbar. Die Bedürfnisse der Kunden lassen sich vorhersagen – teilweise sogar noch während sie über die Seiten surfen.

Einfachere Optimierung der Customer Experience

Neben demographischen Daten und Kontaktinformationen lernen Unternehmen mithilfe der Marktforschung nun auch die Interessen, Vorlieben, Ängste und Wünsche ihrer bestehenden und potentiellen Kunden kennen. Das hilft ihnen immens, ihr Angebot attraktiver und maßgeschneidert zu gestalten: Je besser ein Unternehmen seine Zielgruppe sowie ihre Bedürfnisse und Wünsche versteht, desto stringenter lässt sich deren Customer Experience über alle Touchpoints hinweggestalten – auf allen Kanälen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dann entstehen innovative (Digital-)Lösungen und einzigartige Nutzererlebnisse.

Daten-Insights bringen Effizienz

Diese Erkenntnisse der Marktforschung verändern auch das Anforderungsprofil für Agenturen. Unternehmen erwarten von ihren Partnern, dass sie nicht nur Lösungen verkaufen und implementieren, sondern zudem vor allem strategisch beraten. Das beinhaltet nun auch eine Analyse- oder Strategiephase, die dem eigentlichen Projekt vorangestellt wird. Hier müssen alle relevanten Fragen gestellt und alle notwendigen Daten erhoben werden. Diese gilt es anschliessend im Kreativ-Briefing zu verankern. Mit dem Wissen um die Anforderungen der Endkunden kann die Kreation effizienter ans Werk gehen – Ansätze und Features, die nicht konsequent auf ein Kundenbedürfnis übertragen werden können, werden nicht weiterverfolgt. Auf diese Weise entstehen innovative, Endkunden-orientierte Lösungen, die Unternehmen nachhaltig erfolgreich machen. Die Marktforschung schränkt die Kreativität keineswegs ein, sie verändert eher die Prozesse. Dennoch sind Designer, Konzepter und Co. weiterhin gefordert – und vielleicht müssen sie dank der Datenvorgaben heute sogar kreativer sein als je zuvor.

Über den Autor