„If they can’t hear us, we tweet a little louder!“: Budnikowski will mit G20-Aktion die Smartphones von Politikern erobern

Die Hamburger Drogeriekette Budnikowski, Global Citizen und der gemeinnützige Verein Clubkinder haben im Rahmen des G20-Gipfels ein Zeichen gesetzt - und Staats- und Regierungschefs wie Trump via Twitter an ihre Verantwortung erinnert. Wie? Indem die Hamburger durch Tore mit Botschaften gehen, dabei einen Tweet mit Foto auslösen. Der Clou: In jedem Tweet sind 4 G20-Politiker verlinkt.