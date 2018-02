Aus zwei Welten wird wohl niemals eine: Aldi Nord und Süd winken ab – trotz gemeinsamer, enger Strategie

Von

Gerade im Jahr 2017 und 2018 sind die beiden Schwesterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd sehr nah zusammengerückt: Sie schalten gemeinsame TV-Werbespots, bauen ihr Biosortiment auf und die Läden gleichzeitig um, setzten auf gemeinsame Kommunikationsstrategien und gemeinsame Logistik. Doch eine Vereinigung der Ladenketten sei undenkbar, kommunizieren Aldi Nord und Aldi Süd gleichermaßen.

Viele Gemeinsamkeiten

Das „Manager Magazin” hatte berichtet, dass alle Sortimente und Abläufe aufeinander abgestimmt werden sollen – das gehe aus einem siebenseitigen Protokoll einer Sitzung von hochrangigen Managern von Aldi Nord und Aldi Süd am 23. November 2017 hervor. Gemeinsam erbrachte Leistungen im Einkauf und in den „Dienstleistungsabteilungen Qualitätswesen, Corporate Responsibility, Werbung, Logistik usw.” sollen zu Kosteneinsparungen führen. Weitere Ziele seien es, den Abstimmungsaufwand und strukturelle sowie personelle Doppelungen zu reduzieren, damit die Effizienz gesteigert werden könne. Auch die Läden sollen schöner und größer werden, dafür investieren beide Märkte zurzeit Milliarden Euro.

Auch im Bereich Marketing & Communication scheint nun der alte Stil Vergangenheit zu sein.

Peter Wübben übernimmt Aldi-Süd-Marketing

Mit dem Start von Peter Wübben werden Silos eingerissen: Das bisher eigenständige Marketing ist nun Teil des Geschäftsbereichs Marketing & Communications. Wübben wird Geschäftsführer und ist für Customer Relationship Management (CRM), Unternehmenskommunikation & Public Affairs, Absatzwerbung, Kreativmarketing und Branding zuständig. Gerade die Bedeutung des CRM im Marketing wächst also deutlich und auch das Marketing selbst spielt eine wichtigere Rolle als bisher. Aldi Süd und Aldi Nord hatten erst vor rund zwei Jahren die gemeinsame Werbung für sich entdeckt. So warben die Discounter erstmals in ihrer Geschichte zusammen, schalteten Fernseh- und Radiospots und platzierten sich auf Kinoleinwänden. Bundesweit wurden rund 50.000 Plakatstandorte gebucht.

Historisch ein Meilenstein, der erst nach dem Tod der beiden Gründer langsam in Gang kam: Karl und Theo Albrecht hatten 1961 ihr gemeinsames Unternehmen in zwei selbstständige Firmen – Aldi Nord und Aldi Süd – aufgeteilt. Der „Aldi-Äquator“ verläuft quer durch Deutschland, von der bayerisch-thüringischen Grenze bis in den Süden Sachsens. Ein Aufbrechen der Grenzen zwischen beiden Unternehmen ist zwar zu spüren, zu einer Fusion soll es aber nicht kommen: „Eine Fusion ist weder aus der Kooperation folgend noch aus sonstigen Überlegungen geplant oder beabsichtigt”, betonten die Unternehmen letzte Woche.