Wright Electric plant Revolutionäres: Wann kommt das E-Passagierflugzeug?

Von

Wright Electric ist ein Flugzeughersteller-Startup aus Massachusetts, das diese Woche im Siliocn Valley seine Idee von einem Flugzeug mit 150 Sitzen vorgestellt hat, welches nur batteriegetrieben fliegen soll. Die Firma ist knapp ein Jahr alt und will den Markt im Kurzstreckensegment revolutionieren. Das Unternehmen setzt auf modulare Akku-Pakete, die austauschbar sind und daher separat geladen werden können.

Interesse von Easy Jet?

Das Unternehmen kündigte eine potenzielle Partnerschaft mit der Billigfluggesellschaft EasyJet aus Großbritannien an. Für Wright Electric sind Kurzstreckenflüge mit Strom-Flugzeugen bei einer Strecke von knapp 500 Kilometern realistisch. Derartige Kurzstrecken machen 30 Prozent aller Flüge aus. Deshalb beziffert Wright Electric den potenziellen Markt mit 26 Milliarden US-Dollar.

Die Form und das Design des Flugzeugs wird sich allerdings nicht verändern, da diese Komponenten schon ziemlich perfekt sind, so Wright Electric. Was nicht perfekt ist: Der zu hohe Verbrauch an Treibstoff. Das Unternehmen sprach über einen potenziellen Hybrid-Elektromotor, wenn die Batterie sich nicht im Eiltempo weiterentwickeln lassen.

Einige Experten sind skeptisch

Graham Warwick, ein Luftfahrt-Experte von Aviation Weekly sagte der BBC: „Die Batterie-Technologie ist noch nicht da, wo sie sein muss. Es benötigt eine deutliche Verbesserung.“ Dann fügte er noch hinzu. „Niemand glaubt daran, dass es bald zu solchen Flugzeugen kommen kann. Dafür muss es auch neue (Sicherheits-) Zertifizierungen, neue Regeln geben. Das braucht Zeit“. Das Unternehmen Wright Electric ist allerdings optimistisch und arbeitet mit Chip Yates zusammen, der den längsten elektrischen Flug mit etwa 1600 Kilometern absolviert hat. Chip Yates ist ein US-Unternehmer und der Erfinder der Long-ESA, dem schnellsten Elektroflugzeug der Welt.