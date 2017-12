Google Jahresrückblick – nach diesen Begriffen suchten die Deutschen 2017 am häufigsten

Auf den Plätzen zwei bis fünf liegen „Bundestagswahl“ und „Wahlomat“, sowie „iPhone 8“ und „Dschungelcamp„. Der US-Konzern gab seine Listen bereits zum 17. Mal bekannt, dieses Jahr in über 70 Ländern. Konkrete Zahlen, wie häufig ein Begriff abgerufen wurde, oder in welchem Ausmaß er zulegte, wurden nicht veröffentlicht. „Die Suchbegriffe des Jahres geben uns eine einmalige Perspektive auf die Momente, die im vergangenen Jahr die Menschen bewegt haben – in Deutschland und weltweit“, erklärte Isabelle Sonnenfeld, Leiterin Google News Lab. Bei den internationalen Anfragen liegt „Hurricane Irma“ auf dem Spitzenplatz, gefolgt von der Digitalwährung „Bitcoin“, dem „Las Vegas Shooting“ und „North Korea“.

Trump verzeichnet stärksten Anstieg in Personen-Suche

In seinem ersten Amtsjahr verzeichnete US-Präsident Donald Trump bei den Nutzern in Deutschland – wie schon im US-Wahljahr 2016 – den stärksten Anstieg in der Personen-Suche. Dahinter liegen YouTube-Star Shirin David und die Dschungelcamp-Teilnehmerin Kader Loth. Auch der G20-Gipfel im Juli in Hamburg bewegte die Google-Nutzer: Bei den Fragen, die in das Suchfeld eingetippt oder an die Sprachassistenten gestellt wurden, legte unter den Was-Fragen „Was ist der G20-Gipfel?“ am stärksten zu. Bei den Warum-Fragen konnte „Warum gegen G20?“ punkten. Die Wo-Frage, die in diesem Jahr besonders populär war, lautete dagegen: „Wo hat Manuel Neuer geheiratet?“

Für die Such-Trends werden nicht die meistgesuchten Begriffe ausgewertet, da diese nicht speziell etwas über das Jahr aussagen. Vielmehr finden sich darunter Suchen zum Wetter oder dem TV-Programm. Spitzenreiter sind auch Schlagworte wie „Facebook“, „YouTube“ oder sogar „Google“ selbst, was zeigt, dass Google häufig schon im URL-Suchfeld als Navigation genutzt wird. Im vergangenen Jahr waren „EM 2016“ gefolgt von „Pokémon Go“ und „iPhone 7“ die Suchbegriffe des Jahres.

Von dpa