Wire entwickelt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Chat Bots

Chat-Bots werden oft als Zukunft der mobilen Service-Kommunikation beschrieben. Banken, medizinische Einrichtungen und Automobilhersteller haben längst das Potenzial der virtuellen Assistenten erkannt. Beim Thema Datensicherheit sieht der Instant-Messaging-Dienst Wire jedoch noch große Lücken. Zwar gebe es bei den meisten Messengern bereits eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei Chat Bots komme diese jedoch bisher nicht zum Einsatz. So hätten Plattform-Betreiber Zugriff auf die Gesprächsverläufe und könnten daraus Kundendaten sammeln. Wire will daher mit dem ersten Ende-zu-Endeverschlüsselten Chat-Bot die digitale Privatsphäre wahren und die Interaktion zwischen Kunden und Unternehmen schützen: Angefangen beim firmeninternen Intranet, über Bank-Services, bis hin zur Übermittlung medizinischer Daten. Bisher befindet sich die verschlüsselte Bot-API jedoch noch in der Entwicklungsphase. Wir haben Alan Duric, CTO und Co-Founder von Wire, nach Hintergründen und dem Stand der Dinge gefragt.

Warum ist eine Verschlüsselung bei Chat-Bots notwendig? Ist Wire wirklich der erste Instant-Messenger, der auf Verschlüsselung bei Chat-Bots setzt?

Chat-Bots sind die digitalen Alltagsbegleiter der Zukunft. Mit unserer verschlüsselten API ermöglichen wir es Entwicklern, die verschiedensten Chat-Bots ins Leben zu rufen. Von der Anbindung zu externen Services bis hin zur Integration mit mehreren Diensten im Backoffice, sind die Möglichkeiten schier unbegrenzt. So können Chat-Bots in Unternehmen und darüber hinaus zum digitalen, persönlichen Assistenten werden: Ob Wetter-Daten, Kalender-Einträgen oder CRM-Infos in Unternehmen, der Chat-Bot ist ein treuer Begleiter für alle Lebenslagen. Diese Möglichkeiten sind nicht neu, allerdings wurde bislang der Datenschutz vernachlässigt. Mit unserer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Chat-Bot-Schnittstelle können Unternehmen und Kunden erstmals sicher mit einem Chat-Bot kommunizieren. Sensible Daten von Organisationen, medizinischen Einrichtungen oder Autoherstellern, die ihren Fokus zukünftig auf die sichere Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrzeughalter stärken werden, bleiben somit vor Zugriffen Dritter bzw. der genutzten Messenger-Plattform geschützt und stärken den Trend zur sicheren, digitalen Privatsphäre.

Was ist das Besondere an einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Chat-Bots von Wire?

Derzeit haben Online-Plattformen, wie Facebook, Microsoft oder Slack, erfolgreich Chat-Bot-APIs implementiert. Das Problem dabei: Diese Schnittstellen sind bislang offen und unverschlüsselt und damit für Provider Daten und Gesprächsverläufe frei einsehbar. Jeder Inhalt und jegliche Chat-Bot-Interaktion kann nachvollzogen werden. Somit können Unternehmen und Organisationen die Vorteile der digitalen Assistenten kaum bedenkenlos nutzen. Die Wire-API ist, wie auch die gesamte App und das Übertragungsprotokoll, Open-Source, d.h. Entwickler als auch Sicherheitsexperten können prüfen, wie und mit welchen Sicherungsmaßnahmen der Service arbeitet und damit möchten wir einerseits Transparenz bieten und Vertrauen schaffen. Zusätzlich geben wir Entwicklern die Möglichkeit selbst aktiv zu werden, eigene Bots zu erstellen und ihre eigenen Kompetenzen in diesem Bereich auszubauen.

Welche Vorteile können Unternehmen aus der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Chat-Bots ziehen? Für welche Branchen ist die Verschlüsselung vor allem interessant?

Angefangen bei kleinen Unternehmen, über Healthcare-Startups und Menschenrechtsorganisationen, Internet of Things-Providern bis hin zu Banken. Im letztgenannten Bereich konnten wir mit unserer API schon im Rahmen des Deutsche Bank Hackathon für Aufsehen sorgen und eine Wildcard gewinnen. Vor allem dieser monetäre Sektor kann in Zukunft für Chat-Bots interessant werden.

Wann wird die Bot-API vorraussichtlich nutzbar sein?

Im Moment wird die Bot-API getestet. Eine Handvoll Partner prüfen derzeit die API, um sie zu verbessern und die Dokumentation so ausführlich wie möglich zu gestalten. Der Release ist für Anfang 2017 geplant, bis dahin können sich Unternehmen und Entwickler auf unserer Webseite registrieren, um regelmäßige Updates zu erhalten.

Da von einer API die Rede ist, bedeutet dies, dass die verschlüsselten Bots auch bei andere Messaging-Dienste wie WhatsApp zum Einsatz kommen können?

Die Wire Bot-API ist ausschließlich darauf ausgerichtet, um mit Wire-Usern in Kontakt zu treten und Dritt-Anbieter-Services zu integrieren. Andere Plattformen können die Schnittstelle nicht nutzen.