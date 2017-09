Werbe-Champions League: Jürgen Klopp ist Meister-Testimonial

Jürgen Klopp ist als Werbefigur eine Ausnahmeerscheinung, obwohl er seit 2015 gar nicht mehr in Deutschland als Bundeligatrainer arbeitet: Er hat derzeit Partnerschaften mit Opel, Philips, Puma und der VR-Bank, die ihm eine große Präsenz in Deutschland und einen guten Tabellenplatz im Testimonial-Ranking sichern. Das hat das Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag von absatzwirtschaft – Zeitschrift für Marketing ermittelt. Schon seit mehreren Jahren ermitteln die Marktforscher und die führende monatliche Marketingzeitschrift die am besten erinnerten Werbetestimonials bevölkerungsrepräsentativ.

Meisterschale für Jürgen Klopp

In diesem Jahr haben bisher 18.867 Befragte an der Langzeitstudie teilgenommen. Im Monat August allein waren es 2083. Abgefragt wird ungestützt, welche Prominenten in den letzten vier Wochen in der Werbung besonders aufgefallen sind. Für August konnte Jürgen Klopp die Meisterschale mit nach Hause nehmen: Sechs Prozent hatten den Fußballtrainer ungestützt erinnert. In der Gesamtwertung bis Anfang September waren Jürgen Klopp und Manuel Neuer mit 5,4 Prozent gleichauf. Im Jahr 2016 gewann Bully Herbig den Preis des besten Marken-Testimonials 2015 im Rahmen des Marken-Awards, der von der absatzwirtschaft und dem Deutschen Marketing Verband vergeben wird.