Und? Steht in Ihrem Newsfeed auch, dass Facebook Ihre Daten weitergegeben hat?

Wie die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg in einem Interview mit Bloomberg angekündigt hat, wird Facebook heute beginnen, alle Nutzerinnen und Nutzer in Kenntnis zu setzen, die von der Datenweitergabe betroffen sind. So sollen entsprechende Hinweise im Newsfeed auftauchen.

Einfache Handhabe

Gut 310.000 Nutzer aus Deutschland werden nun benachrichtigt. Diese soll hervorgehoben ganz oben im Facebook Newsfeed stehen. Ebenfalls soll es ein prominent platziertes Tool geben, das alle Apps listet, mit denen der Nutzer verbunden ist und das die Möglichkeit bietet, diese zu löschen.

Vergangenen Donnerstag gab Facebook erst bekannt, dass weltweit bis zu 87 Millionen Nutzer betroffen sein könnten, davon 2,7 Millionen aus der EU und 310.000 aus Deutschland. Die von Facebook vorgenommenen Änderungen sollen nicht nur die Nutzer merken, sondern auch Drittanbieter, die auf Facebooks Schnittstellen zugreifen. So kam es vergangene Woche dazu, dass Tinder-Nutzer einige Stunden Schwierigkeiten bei der Anmeldung hatten.

Gehören Sie zu den Betroffenen? Dann kontaktieren Sie uns doch gerne unter info@meedia.de.