Teilen und absahnen – die Kehrseite der Sharing Economy

Ein riesiges Banner hängt vom Balkon in der Altstadt, darauf die Worte „Barcelona no està en venta“ – „Barcelona ist nicht zu verkaufen“. Dieses Banner hat weder mit Gentrifizierung noch mit Wohnungsbau zu tun, es geht um Airbnb. Denn Barcelonas Altstadt gehört den Touristen – und zwar nicht denjenigen, die in Hotels residieren, sondern denen, die über die Plattform Airbnb Wohnungen anmieten. Resultat: Der Wohnraum für die Bevölkerung wird knapper, weil mit der kurzfristigen Vermietung an Touristen mehr Geld zu machen ist als mit regulären Mietern. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau hat Airbnb deshalb ins Visier genommen. Rund 5 000 Vermieter sind bereits zu Strafen verdonnert worden, weil sie ohne Lizenz vermieten.

Auch in Paris, Amsterdam und Madrid ist der stark wachsende Ferienwohnungsmarkt ein Riesenproblem. Amsterdam schränkt die Touristenschwemme ein: Bürger dürfen ihre Wohnung ab 2019 nur noch höchstens für 30 Tage im Jahr an Touristen vermieten. Auch Salzburg will Vermietungsregeln für Anbieter wie Airbnb einführen. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte, ob Cornwall oder Berlin, Venedig oder Lissabon. Ist die Sharing-Kultur angesichts solcher Auswüchse vielleicht schon wieder an ihrem Ende angelangt?

Teilen ist keine neue Idee

Ob Wohngemeinschaften, Büchereien, Waschsalons oder Mehrwegflaschen – Beispiele für gemeinschaftliche Nutzungsformen gibt es seit Jahrzehnten. Angetrieben von der Digitalisierung haben sich in den vergangenen Jahren unter dem Schlagwort Sharing Economy neue Modelle etabliert. Die Sharing Economy ist eine Wirtschaft des Teilens. Es geht nicht mehr darum, etwas zu besitzen, sondern um den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Man teilt oder mietet, statt zu kaufen.

„Durch die kollaborative Nutzung vorhandener Ressourcen steigt deren Nutzungsintensität, woraus sich theoretische Ressourceneinsparungs- und Umweltentlastungspotenziale ergeben. Ob die sozialen und ökologischen Potenziale aber tatsächlich erschlossen werden, hängt von der konkreten Gestaltung und auch Regulierung der einzelnen Sektoren der Sharing Economy ab“, definiert Reinhard Loske. Der Professor für Politik, Nachhaltigkeit und Transformationsdynamik an der Universität Witten/Herdecke hat sich in den vergangenen Jahren ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Ihm zufolge erlebt die Sharing Economy derzeit einen weltweiten Boom, der auch Arbeitsverhältnisse berührt. Die gewaltigen Wachstumsraten in Bereichen wie Ride-

sharing, Carsharing, Apartmentsharing, Officesharing, Foodsharing oder Crowdfunding geben ihm recht. Allerdings ist von der Ursprungsidee des Teilens mitunter nicht viel übrig: „Zu beobachten ist derzeit, dass sich große Teile der ehedem sozial-ökologisch inspirierten Sharing Economy in Richtung Totalkommerzialisierung bewegen, wofür etwa Unternehmen wie Airbnb oder Uber stehen. Wo es Profiteure gibt, werden jedoch auch Verlierer produziert, die unter erheblichen Veränderungsdruck geraten“, so Loske.

Airbnb – Tekkie-Hipstermodell für individuelle Reiseerlebnisse

Die Sharing Economy steckt nicht mehr in den Kinderschuhen, mehrere Global Player haben neue Märkte besetzt, fahren hohe Gewinne ein: 2017 hat Airbnb

vor Abzug von Steuern, Zinsen und Abschreibungen rund 100 Millionen Dollar verdient, berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf einen Insider. Die Zahl der Buchungen stieg um 150 Prozent, der Umsatz erreichte 2017 über 3,5 Milliarden Dollar. Airbnb ist in über 191 Ländern und rund 81 000 Städten vertreten. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen rund 400 Millionen Gästen Übernachtungen vermittelt. Der Name ist schon lange nicht mehr Programm: Airbnb steht für „Airbed and Breakfast“, also „Luftmatratze und Frühstück“. Auf der Plattform lassen sich Villen auf Mallorca oder in Sri Lanka buchen, luxuriöse Zimmer in Moskau finden oder auch Kochkurse auf Bali belegen. Bei jeder vermittelten Übernachtung erhält das Unternehmen eine Provision: Drei Prozent vom Vermieter und bis zu zwölf Prozent vom Reisenden. Das ursprüngliche Modell, bei dem es darum ging, eine globale Gemeinschaft zu kreieren, in der sich abenteuerlustige Fremde finden und authentische Reisen erleben, gibt es nicht mehr. Heute bietet Airbnb eher eine unpersönliche Erfahrung, bei der man den Villenschlüssel aus einer Schlüsselbox holt. Um so etwas eben nicht zu erleben, wenden sich Individualisten mittlerweile dem Couchsurfing zu: Unter diesem Label bieten weltweit rund 14 Millionen Menschen in mehr als 200 000 Städten Fremden ein Sofa oder ein Zimmer an. Hier geht es um Gastfreundschaft, gemeinsames Essen, darum, Menschen und Kulturen kennenzulernen.

Uber – eine Idee mit vielen Tücken

Der Taxikonkurrent Uber sorgt immer wieder für Debatten, vor allem weil sich das Unternehmen nicht immer an Gesetze gehalten hat. In mehreren Ländern ist ein Konkurrenzkampf zwischen Uber- und Taxianbietern ausgebrochen. Taxifahrer mussten seit Einführung von Uber im Jahr 2009 hohe Einbußen hinnehmen, denn allzu viele Fahrgäste bevorzugten die innerstädtische Mitfahrgelegenheit mit einer Privatperson. Die einzigen Voraussetzungen, die Uber von den Fahrern verlangte: ein Führungszeugnis und eine Auskunft über den Punktestand beim Kraftfahrt-Bundesamt. Was Uber-Fahrer im Gegensatz zu Taxifahrern nicht benötigten: geeichte Wegstreckenzähler, einen Nachweis über den technischen Zustand des Fahrzeugs, eine Überprüfung der gesundheitlichen Eignung des Fahrpersonals und somit eine Anerkennung des in Deutschland geltenden Personenbeförderungsgesetzes – es lag also ein Wettbewerbsverstoß vor. Seit April 2015 sind in Deutschland gewerbliche Fahrten von Privatpersonen verboten. Uber erlitt dann auch vor dem Europäischen Gerichtshof eine schwere Niederlage. Dieser stufte das Unternehmen als Verkehrsdienstleister ein statt als reinen Vermittler und machte damit das ursprüngliche Geschäftsmodell zunichte.

Uber entwickelt die Sharing-Plattform aber stetig weiter und bietet heute auch kommerzielle Taxidienste an. Ob es sich bei Uber also um ein klassisches Sharing-Economy-Modell handelt, ist zweifelhaft. Ein Ridesharing, also die gemeinsame Nutzung eines Fahrzeuges für den Personentransport von einem Ort zum anderen wie bei Mitfahrgelegenheiten, ist es nicht. Ziel von Ridesharing ist es, eine höhere Auslastung von Fahrzeugen zu erreichen und dadurch Emissionen zu verringern. Ziel von Uber ist es, so viele erfolgreiche Transaktionen wie möglich zwischen Fahrer und Gast sowie Fahrer und Uber zu vermitteln.

Auch Carsharing zählt zur Sharing Economy, obwohl es professionell von Unternehmen wie Daimler und BMW mit dem Dienst Drivenow betrieben wird. Carsharing ist die organisierte gemeinschaftliche Nutzung von Autos. Die Fahrzeuge gehören entweder den Mitgliedern einer Community oder befinden sich in Besitz einer Organisation, die gegen Gebühren auch die Logistik übernimmt. Zu Beginn des Jahres 2017 gab es bundesweit 9 400 Fahrzeuge des stationsbasierten Carsharings sowie 7 800 Free-Floating-Fahrzeuge. Die Zahl der angemeldeten Nutzer bei stationsbasiertem Carsharing wuchs von Anfang 2016 bis Anfang 2017 um 5,8 Prozent. Im Free-Floating-Carsharing kamen sogar 430 000 Fahrberechtigte hinzu, was einem Zuwachs von 51,8 Prozent entspricht. Ob damit dem ursprünglichen Ziel des Carsharings gedient wird, durch bessere Auslastung für weniger Autos und weniger Autoverkehr zu sorgen, wird von Experten bezweifelt.

Zwei Definitionen für ein Phänomen



Loske differenziert: „Meine persönliche Scheidelinie zwischen Teilen und Besitzen lautet: Praktische Alltagsdinge, wo immer möglich, gemeinschaftlich nutzen, weil das gut für die Umwelt und gut für den Geldbeutel ist. Dinge, die einem wirklich, wirklich wichtig sind, nach Möglichkeit besitzen, sie pflegen, gut in Schuss halten und weitergeben, verschenken, vererben oder verkaufen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.“

Sharing ist nützlich, kann aber Gefahr laufen, von der herrschenden Ökonomie aufgesogen zu werden, warnt Loske. „Ich plädiere für ein Gestaltungs- und Regulierungsregime für die Sharing Economy, in dem soziale und ökologische Standards sowie Wettbewerbsfairness angemessen zur Geltung gebracht werden.“ Trotz ihrer Popularität bei den Verbrauchern sind manche Modelle gesetzlich schlecht geregelt. Kritiker argumentieren, dass es der Sharing Economy nur noch um ökonomisches Eigeninteresse und Ausbeutung statt ums Teilen geht.

Tatsächliche soziale Organisationen

Zwei Beispiele für soziale Sharing-Modelle, von denen alle Nutzer etwas haben, sind zum Beispiel der Kleiderkreisel und Foodsharing. Was wichtig ist für den Experten Loske: eine genaue Differenzierung. „Es gilt, den primär gemeinwohlorientiert arbeitenden vom primär gewinnorientiert arbeitenden Teil der Sharing Economy definitorisch zu scheiden, um nicht alles in einen Korb zu werfen und sicherzustellen, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird.“ Foodsharing, Stadtgärten, Mitfahrzentralen, Reparaturcafés, Kleidertauschpartys, Nachbarschaftsautos, Recyclingbörsen oder Übergangsnutzungen leer stehender Immobilien sind seiner Meinung nach etwas völlig anderes als kommerzielle Buchungsplattformen für Übernachtungs- und Transportmöglichkeiten, frei flottierende Carsharing-Angebote, Geräte- und Werkzeugverleih, Maschinenringe, Coworking-Spaces oder Kleider-Flatrates.

Dieser Teil der Sharing Economy ist von einem echten Wertewandel geprägt: Akteure wie Uber, Airbnb, Drivenow und Co. brauchen die Idee einer funktionierenden Crowd nicht mehr, weil es sich um reine Geschäftsmodelle handelt. Sie stellen die Sharing- und Crowd-Rhetorik als Marketing- und Kommunikationsstrategie in den Vordergrund, ist sich Loske sicher. „In Bereichen, wo es auch um normative Ansprüche geht, also soziale Kooperation, Umweltschutz, Fairness, sinnvolle Geldverwendung, wird ein ‘Crowdfeeling‘ aber gebraucht: Man ist Teil einer größeren Geschichte, wenn man sich an Urban Gardening, Foodsharing, Kleider-

tauschpartys oder der Crowd-Finanzierung von sozial-ökologischen Projekten beteiligt.“