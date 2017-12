Stadtflucht der Unternehmen? Aus München ziehen Firmen in nahezu jede andere Region um

Münster, Chemnitz oder München? Echobot untersuchte die Umzugsbewegungen der Firmen in Deutschland in den letzten 3 Jahren. Auffallend: die Städte stechen als Knotenpunkte deutlich hervor. Aber: Großstädte verlieren im Durchschnitt auch mehr Firmen durch Fortzüge als sie durch Zuzüge gewinnen. Die Firmen-Umzugsbilanz fällt im Schnitt nur bei Städten unter 40.000 Einwohnern positiv aus.

Lässt das auf eine Stadtflucht von Unternehmen schließen?

Am Beispiel der Stadt Stuttgart ist deutlich zu erkennen, dass die meisten Bewegungen aus der Stadt ins nähere Umland stattfinden. Der Forschungsleiter Dr. Matthias Keller sieht zwei mögliche Gründe, warum Firmen der Stadt den Rücken kehren: „Die Gründe für einen Wegzug müssen nicht extern sein, also in einer sinkenden Attraktivität der Stadt begründet liegen. Interne Ursachen, wie Wachstum und steigender Bedarf an Räumlichkeiten sind ebenso denkbar.“

Von Stadtflucht kann nicht die Rede sein

Die Untersuchung hat ergeben, dass nur 19,2 Prozent der Umzüge überhaupt das Stadtgebiet verlassen. Davon ziehen 57 Prozent in einen Umkreis von höchstens 20km Entfernung. Echobot hat also diesen Radius mit eingerechnet und die Städte für die Analyse zur Metropolregion ausgeweitet. Betrachtet man dann die Umzüge zwischen den Regionen der größten deutschen Städte, ergibt sich nicht nur metaphorisch ein buntes Bild. Die farblichen Verbindungen markieren die meisten Umzugsrouten der Firmen von einer Region in die andere. Das Fazit: Aus München ziehen Firmen in nahezu jede andere Region um. Berlin hingegen weist die größte Vielfalt an Firmen-Zuzügen aus anderen Regionen auf.

Stellt man eine Rangliste nach Firmen-Umzugsbilanz aller Metropolregionen auf, dann hat Münster die Nase vorn:

1. Münster

2. Mönchengladbach

3. Berlin

Die Rangliste birgt Überraschungen: München etwa liegt abgeschlagen auf Platz 27. Warum ziehen in dieser eigentlich beliebten Stadt so viele Firmen fort? Dr. Keller zieht die Mietpreise als Ursache in Erwägung. Diese Überlegung erweitert die Hitliste um eine weitere Dimension. Städte wie Münster, Berlin und Mainz zählen dabei zu den Gewinnern, die trotz hoher Mietpreise ein Wachstum durch Firmenzuzüge zu verzeichnen haben. Dagegen müssen einige in Ostdeutschland angesiedelte Städte, wie Dresden, Erfurt und Chemnitz, trotz der günstigen Mieten zusehen, wie ihre Unternehmenslandschaft dünner wird.