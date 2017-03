Snap-Börsengang: Kommt es doch zu einem Börsenwert von 25 Milliarden Dollar?

Am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit dürfte Snap an der New Yorker Traditionsbörse NYSE debütieren – und das möglicherweise doch zu höheren Kursen als bislang angenommen. Die Snapchat-Mutter hatte zeichnungswilligen Anlegern die Anteilsscheine zu Kursen von 14 bis 16 Dollar angeboten, doch wie Business Insider unter Bezug auf Handelskreise berichtet, könnte CEO Evan Spiegel wegen großer Nachfrage auch 18 Dollar aufrufen.