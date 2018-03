„Sie sind keine Opfer. Sie sind Komplizen“: Facebook nach Datenleck-Skandal im Kreuzfeuer

Von

Dass sich Faceboook seit Monaten in einer tiefen PR-Krise befindet, ist keine Neuigkeit mehr. Der Umgang mit der öffentlichen Kritik am Social Network, die seit der US-Wahl von Tag zu Tag größer geworden und inzwischen zu einem Orkan angewachsen ist, trägt längst die Zuge eines klassischen Kommunikationsversagens.

Egal, wie sich Facebook aktuell äußert – es endet im Desaster. Die anhaltende Sprachlosig- und Phrasenhaftigkeit Facebooks hatte zuletzt Digitalexperte Richard Gutjahr auf der South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas, dokumentiert.

Die Geschwindigkeit indes, mit der sich der 535 Milliarden Dollar schwere Internet-Gigant in seiner öffentlichen Darstellung selbst demontiert, ist absolut bemerkenswert. Am Wochenende war nach den vernichtenden Guardian-Enthüllungen über die Datenanalysefirmen Cambridge Analytica binnen Stunden zu beobachten, wie Facebooks PR-Abteilung in gleich mehreren Stadien die Nerven verlor:

1. Facebook versuchte am Wochenende, das Renommeemedium The Guardian durch juristischen Druck von einer Veröffentlichung abzubringen:

Yesterday @facebook threatened to sue us. Today we publish this.

Meet the whistleblower blowing the lid off Facebook & Cambridge Analytica. https://t.co/QcuBJfBU5T — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) March 17, 2018

2. Facebooks Sicherheitschef Alex Stamos‘ versuchte auf Twitter zu erklären, dass die Nutzerdaten nicht durch ein Leck weitergegeben wurden – und Facebook also unschuldig sei. Wenig Stunden später musste Stamos seine Statements dann schon wieder einkassieren.

Facebook head of security Alex Stamos’ now deleted thread where he pushes back against the claim that Cambridge Analytica “breached” Facebook security Cc: @xeni @karaswisher pic.twitter.com/KuUKQCZ2Cr — Data&Politics&🏳️‍🌈 (@dataandpolitics) March 18, 2018

Zurückgezogene Tweets eines Top-Managers sind keine Neuheit mehr bei Facebook. Erst Ende Februar hatte sich Werbechef Rob Goldman auf Twitter mit Äußerungen über die andauernden Ermittlungen um die russischen Einmischungen der vergangenen US-Wahl mittels Anzeigen auf Facebook blamiert. Nach 48 Stunden im Fegefeuer der sozialen Medien musste Facebooks Werbechef bedröppelt mit einer Entschuldigung zurückrudern.

3. Höhepunkt von Facebooks Chaos-Wochenende: Das weltgrößte Network sperrte in einer Verzweiflungstat das Konto von Whistleblower Christopher Wylie, dem Facebook die neuerlichen Enthüllungen zu verdanken hat.

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG — Christopher Wylie (@chrisinsilico) March 18, 2018

This is unconscionable. Facebook’s response to the Cambridge Analytica data debacle? To ban the whistleblower. Please retweet. This is NOT okay. https://t.co/abjfh4td4g — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) March 18, 2018

BREAKING: So the Cambridge Analytica Whistleblower has been ‚depersonned‘ by @facebook without any chance to retrieve his contacts or private materials. Vicious authoritarian move by the social media giant, revealing it’s not only bigger than China, but more despotic https://t.co/9baXzjRdFR — Peter Jukes (@peterjukes) March 18, 2018

Es sind die hilflosen Panikreaktionen eines in die Enge getrieben Konzerns, der zu lange mit der nerdigen Rechthabe-Kultur seines CEOs davongekommen ist, die bis in die Gründungstage reicht – und bis heute millimetergenau nur das zugibt, was er eben zugeben muss.

Edward Snowden: „Facebook ist kein Opfer, sie sind Komplizen“

Die Kritik gewinnt jedoch im Stundentakt an Schärfe. „Facebook verdient sein Geld damit, indem sie intime Details über das Privatleben von Millionen ausbeuten und verkaufen, die weit über das Maß der Details hinausgehen, die wir freiwellig preisgeben. Sie sind keine Opfer, sie sind Komplizen“, legt Whistleblower Edward Snowden den Finger in die Wunde.

Facebook makes their money by exploiting and selling intimate details about the private lives of millions, far beyond the scant details you voluntarily post. They are not victims. They are accomplices. https://t.co/mRkRKxsBcw — Edward Snowden (@Snowden) March 17, 2018

Auf Twitter entlädt sich unterdessen ein heftiger Shitstorm, der Facebooks Vertrauenskrise dramatisch verschärft:

Facebook’s defense that Cambridge Analytica harvesting of FB user data from millions is not technically a „breach“ is a more profound & damning statement of what’s wrong with Facebook’s business model than a „breach“. — zeynep tufekci (@zeynep) 17. März 2018

We are at a place where “they didn’t steal it – we gave it to them” is a legal defense. https://t.co/bRhMaQVlkw — Peter Kafka (@pkafka) March 17, 2018

Facebook as complete dupe is not a good look, is it? Having control of its own massive platform and not acting as if it is benign is really a low bar to ask: How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions https://t.co/yyU59gokPb — Kara Swisher (@karaswisher) March 17, 2018

To be clear: Facebook would have continued to allow Cambridge Analytica—and by extension, the Trump campaign—to abuse customer information if the New York Times and The Guardian hadn’t investigated. This is why we need a free press. — Pé Resists (@4everNeverTrump) March 17, 2018

This is huge: Facebook gave access to data of millions of users strictly for research purposes, researcher sold them for electoral targeting. Facebook knew this for years, but defends not informing anyone, because it was “not a data breach”. 🤯 https://t.co/0jTOiGPGge — Julia Reda (@Senficon) March 18, 2018

Since last night, nearly 2,000 people have signed the petition demanding Facebook notify all 50 million users exposed in the Cambridge Analytica Breach. Sign here: https://t.co/qJ7pJGrgA1 pic.twitter.com/AGYtKFNEgo — Justin Hendrix (@justinhendrix) March 18, 2018

Court action against anyone accountable at Cambridge Analytica and Facebook by state AG’s as well as federal law enforcement now necessary – seeking aggressive redress in dollars and other justice. — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) March 18, 2018