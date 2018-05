„O2 hat das Internet gelöscht“: So lacht und zürnt das Social Web über den Netzausfall der Telefónica-Tochter

Von

Seit gestern Vormittag wurden zahlreiche Störungen sowohl in der Telefonie als auch Internetnutzung beim Mobilfunkprovider O2 registriert, der zur Telefónica Deutschland gehört. Auch Kunden von E-Plus, Aldi, Tchibo oder Fonic waren betroffen, weil deren Angebote das O2-Netz nutzen. O2 räumte auf Twitter schließlich Netz-Störungen ein:

— o2 Deutschland (@o2de) May 15, 2018

Derzeit kann es bei einem Teil unserer Kunden zu Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen. Unsere Netztechniker arbeiten bereits mit höchster Priorität an der Behebung der Störung. Dadurch entstandene Unannehmlichkeiten bedauern wir sehr. ^MS

Es werde „mit höchster Priorität“ an der Behebung der Störung gearbeitet, die Problemlösung zog sich jedoch bis in die Nacht wie das Portal Allestörungen.de vermeldet. Kunden reagierten auf den Netzausfall bei Twitter mit einer Mischung aus Wut, Häme und Galgenhumor:

so rot ist deutschland nur wenn @o2de ausfällt. #o2stoerung pic.twitter.com/zP0e9GXvz3

— Daily Fake News (@DFakeNews) May 15, 2018

Die Meldungen zu „Bundesweit“ sind falsch. Meine #blau – Karte geht auch in Budapest nicht. Jemand muss das System gekapert haben! @telefonica_de #telefonica #o2 #alditalk

— Sebastian Weiermann (@SWeiermann) May 15, 2018

Das ist so ein richtig schlechtes Beispiel für Krisenkommunikation. Riesige Ausfälle bei #O2 #AldiTalk und Co. und hier wird mit einem Antwort-Tweet gearbeitet.

— Fabio Mehren (@fabio_schmidt99) May 15, 2018

— Öttinger Orthopäde (@oettiorthopaede) May 15, 2018

Mehr ICH BIN EINFACH NUR SAUER! ES KANN NICHT SEIN, DASS ICH MEIN LEBEN GERADE NICHT KONTINUIERLICH ÜBER WHATSAPP, INSTAGRAM, SNAPCHAT, ETC. TEILEN KANN !!!!! #o2 #alditalk #followforfollow #likeforlike #nofilter #sucht @o2de

Ich finde die Ruhe zur Zeit nur schön. Das #eplus und #o2 Schwierigkeiten haben, kann ja mal vorkommen. Das passiert den anderen Konzernen auch mal und dann können wir darüber lachen. Und so lange eine Störung vorliegt, kann ich in Ruhe mein Bier genießen

Vielleicht so gar zwei. pic.twitter.com/a0jVLP8T9v

— Papa Alexander (@Alexand47355210) May 15, 2018