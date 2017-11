Neuer Fernet Branca-Kampagne gelingt das scheinbar Unmögliche: Werber fühlen sich von Werbung diskriminiert

Von

Auf dem zweiten Motiv, das einige Kreative als Beleidigung auffassten, heißt es: “In Hamburg arbeiten die besten Werbetexter – und ich”.

Wer von euch war das? Posted by Raphael Brinkert on Dienstag, 31. Oktober 2017

“Und ich” arbeitet in diesem Fall bei Pilot. Denn die Hamburger Agentur ist für die Texte und die Platzierung der Plakate zuständig. Über die Orte, an denen die Werbebotschaften aufgehängt wurden, ärgerte sich beispielsweise Brinkert besonders. So ließen die Macher eines der Poster in Hamburg Ottensen bzw. Altona kleben.

Genau in diesem Viertel kam es im vergangenen Jahr zu erheblichen Protesten, weil der globale Agenturriese WPP gegen einigen Widerstand seine neue Konzernzentrale in Ottensen baute. Für den Jung von Matt-Sports-Chef ist die Platzierung des Plakates deshalb “schlichtweg eine Frechheit”, wie er bei Facebook schreibt.

Grundsätzlich ärgert ihn: “Wenn jedoch die Macher der deutschen (Media-)Agentur gezielt Werbeplakate aufhängen um die Berufsgruppe Werber zu diskriminieren, ist dies nicht nur dumm und dreist, sondern auch indiskutabel und unnötig. Das erste Mal habe ich eine Beschwerde an den deutschen Werberat gesendet.”

Die Grenze zwischen Polarisierung und bewusster Herabwürdigung bzw. Diskriminierung. In der letzten Woche habe ich ein… Posted by Raphael Brinkert on Samstag, 4. November 2017

Das dürfte der Werbebranche ihrerseits wohl wieder einiges an Häme und den Vorwurf der Weinerlichkeit einbringen. Immerhin sind die Texter und Kreativ-Chefs bei anderen Berufsgruppen nicht zu zimperlich.