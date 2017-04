Nasdaq 6000: Apple, Google, Microsoft, Amazon und Facebook sind wieder die fünf wertvollsten Konzerne der Welt

Von

Die große Börsenparty geht in die nächste Runde: Nach der Trump-Rally folgt nun die Macron-Erleichterung. Seitdem der unabhängige Kandidat sich als klarer Favorit für die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich in Position gebracht hat, schießen die Weltbörsen nach oben.

BREAKING: Nasdaq tops 6,000 for the first time ever https://t.co/dq3bCJRUXR pic.twitter.com/uDnaLSNsfj — CNBC (@CNBC) April 25, 2017

Mittendrin: Tech- und Internetaktien an der Wall Street, die die Technologiebörse Nasdaq auf ein historisches Hoch beförderten. So durchbrach der Nasdaq Composite heute die historische Marke von 6000 Punkten, nachdem die Techbörse zuvor 15 Jahre gebraucht hatte, um das Rekordhoch bei 5000 Zählern aus dem Jahr 2000 zu verbessern.

NASDAQ time to levels:

250 to 500: 8 yrs

500 to 1000: 4 yrs

1000 to 2000: 2 yrs

2000 to 4000: 1 yr

4000 to 5000: 6 mo

5000 to 6000: 17 yrs — Frank Quattrone (@FrankQuattrone) April 25, 2017

Maßgeblich beteiligt am neuen Aufschwung der Nasdaq sind die Zugpferde der Technologie- und Internet-Industrie. Tatsächlich gleichen die Kurszuwächse seit Jahresbeginn einem totalen Triumphzug:

• Facebook: + 28 Prozent

• Apple: + 25 Prozent

• Amazon: + 21 Prozent

• Google: + 12 Prozent

• Microsoft: + 9 Prozent.

Die Wertsteigerungen der Börsenwerte in Milliarden Dollar sind mindestens ebenso beachtlich:

Change in Market Cap (past 3 months) Apple: +$111B

Amazon: +$34B

Facebook: +$34B

Alphabet: +$23B

Microsoft: +$14B Total: +$216B — Neil Cybart (@neilcybart) April 24, 2017

Die Folge: Dank der jüngsten Kurszuwächse rückten Amazon und Facebook im Börsenranking an der Wall Street weiter empor, so dass eine historische Reihenfolge wiederhergestellt worden ist, die im letzten Spätsommer bereits kurzzeitig existierte. Mit Apple, Google, Microsoft, Amazon und Facebook stellt die Tech- und Internetbranche die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt, die entweder im Silicon Valley oder in Seattle sitzen.

Top Five Market Caps Apple: $753B

Alphabet: $601B

Microsoft: $529B

Amazon: $432B

Facebook: $420B Total: $2.7 trillion — Neil Cybart (@neilcybart) April 24, 2017

Facebook, Google und Microsoft stellten allein im heutigen Handelsverlauf neue Allzeithoch auf, während Apple und Amazon nur ein bzw. zwei Prozent unter ihren Rekordniveaus notieren.

Mit entsprechend vielen Vorschusslorbeeren geht das Tech- und Internet-Quintett damit in die Quartalssaison: Amazon, Google und Microsoft legen am Donnerstag nach Handelschluss ihre neuen Zahlenwerke vor, Apple und Facebook folgen in der kommenden Woche.