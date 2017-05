Bianca Heinicke, besser bekannt als Bibi, hat auf ihrem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" ihren ersten Song veröffentlicht. Die Reaktionen auf "How it is ( wap bap ... )" sind mindestens außergewöhnlich. Positive wie negative Reaktionen spalten die Youtube-Welt. Experten schätzen für uns ihre Lage ein.Von Linda Gondorf mehr…