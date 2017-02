Stell dir vor, du wärst eine Himbeere: Jung von Matt produziert Viral-Hit mit Shitstorm-Potenzial

"Iss wie der, der du sein willst" – so lautet das Motto im neuen Edeka-Spot der Agentur Jung von Matt. Und so sieht er aus: Inmitten einer fantastischen Märchenwelt mit lauter kugelrunden Menschen, die grauen Schleim essen, träumt der kleine Junge "Eatkarus" vom Fliegen. Der Spot hat erneut hohes Vira-Potential, doch die Kritiker lauern schon an der Ecke