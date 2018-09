Überraschender Rücktritt: Jack Ma räumt seinen Alibaba-Posten in genau 365 Tagen

Alibaba-Mitgründer Jack Ma will sich in einem Jahr vom Posten des Verwaltungsratsvorsitzenden zurückziehen. Das berichtet am Montag die dem chinesischen Milliardär gehörende Zeitung „South China Morning Post“ (SCMP). Diese beruft sich auf einen Brief an die Belegschaft von Alibaba. Ma will künftig Projekte vorantreiben und sich vermehrt für seine Stiftung „Jack Ma Foundation“ einsetzen. „Lehrer wollen immer, dass ihre Schüler sie übertreffen. Das Verantwortungsvollste für mich und das Unternehmen ist es, dass jüngere, talentiertere Leute die Führung übernehmen“, schrieb Ma in dem Brief.

Ein Jahr bis zur Übergabe

Noch bleiben dem 54-Jährigen 365 Tage Zeit um für einen reibungslosen Übergang zu sorgen. Als genaues Datum nannte Chinas größer Online-Händler den 10. September 2019. Dem Verwaltungsrat soll Ma noch bis zur Hauptversammlung 2020 angehören, danach aber als Berater weiter tätig sein. Ma hatte Alibaba 1999 in seiner Wohnung in Hangzhou gegründet und zur erfolgreichsten chinesischen Handelsplattform gemacht.

Unter Jack Ma ist sein Unternehmen längst zu einem globalen Internetkonzern gewachsen – und ist heute mehr als ein E-Commerce-Shop (absatzwirtschaft berichtete über Alibaba in der letzten Woche ausführlich). Auch ein Nachfolger steht schon fest: Der bisherige Unternehmenschef Daniel Zhang.

(Lig)