Gottschalk 2.0, die Rückkehr der Marke und Dirty Dancing statt dreckigem Wahlkampf

Nach Varoufake muss man bei Jan Böhmermann ein wenig Vorsicht walten lassen. Seit er im März 2015 das Mittelfinger-Bild des ehemaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis als einen Fake, als Ergebnis einer Fotomontage deklarierte und viele Medien verzweifelt fragten, ob das nun tatsächlich so sei. Als er also in der letzten Woche meldete, dass er seit Jahren versuche eine „Wetten, dass…?“-Sendung zu machen, dachten viele noch einen Scherz. Dann aber die Gewissheit: Eine Sendersprecherin bestätigte gegenüber DWDL, dass Böhermann dies dürfe. Wer aber dachte, es gäbe eine riesige Stadthalle und den Samstagabend, der wird enttäuscht: Der Moderator wird lediglich zweimal im Rahmen seines „Neo Magazin Royale“-Format ein Spezial bringen. Gummibärchen soll es nicht geben, dafür aber eine prominente Gästeliste. Mehr auf „Meedia“.

Das Bier am Strand vor traumhafter Kulisse, der Wein zum opulenten Menü und der Cocktail in der Hand beim Clubbesuch. Wer auf Instagram seine Bilder in die Öffentlichkeit kleistert, der überinszeniert gerne einmal. Folgt man Menschen auf Instagram, dann könnte man meinen, dass die ganze Welt voll ist von glücklichen Menschen, die eigentlich nur Urlaub machen und einfach nur Spaß haben. Oft ist auf diesen Bildern auch Alkohol zu sehen, der gehört ja irgendwie zum Spaß dazu. Auf diesen Irrglauben will jetzt ein französischer Instagram-Account aufmerksam machen. Folgt man der Französin Louise Delage, präsentiert auch sie traumhafte Inszenierungen vor noch traumhafterer Kulisse. Zehntausende folgen ihr. Was keiner ahnte: Delage ist eine Kunstfigur, die auf Alkoholismus bei Jugendlichen aufmerksam machen will. In all ihren Bilder findet sich ein Fläschchen oder Gläschen. Die ganze Geschichte hat „Handelsblatt.com“ aufgeschrieben.