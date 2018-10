Erneuter Sieg für Ex-Macher: Koelnmesse muss Dmexco-Gründern Muche und Schneider Beraterhonorare zahlen

Diese Klage soll Anfang Dezember an der gleichen Kammer für Handelssachen entschieden werden. Dort geht es dann um eine Forderung von acht Millionen Euro. Muche und Schneider geben sich diesbezüglich optimistisch. In der Erklärung heißt es: „Das Gericht hat bereits in der Verhandlung über unser Honorar deutlich gemacht, dass es auch in dem weiteren Verfahren allenfalls nur noch um die Höhe des Schadenersatzes gehen könne.“