Ein kühles Blondes auf Knopfdruck: Sodastream zapft jetzt auch Bier

Das Münchner Start-up Lendstar ist mit seiner sozialen P2P-App Marktführer in Deutschland. Mit der App können Nutzer Geld senden, teilen und leihen sowie ihr Girokonto direkt mit der App verbinden, um einfach, schnell und sicher Geld an Freunde und Familie zu überweisen Was ist anders an Lendstar als an Apps der großen Banken oder dem Player PayPal?Von Linda Gondorf mehr…