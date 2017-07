Eigener Online-Marktplatz: DHL entdeckt Local-Commerce für sich

Von

Ebay hat bereits zwei Versuche lokaler Marktplätze unternommen: Im Herbst 2015 konnten Mönchengladbacher Ladenbesitzer unter dem Motto „Die Digitale Innenstadt“ für Mönchengladbach ihr Sortiment bei Ebay anbieten, im November 2016 folgte dann Diepholz. Das hat der Paketversand DHL scheinbar aufmerksam beobachtet und arbeitet nun selbst an einem eigenen Online-Marktplatz für Bonner Einzelhändler, der pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft unter dem Namen AllyouneedCity live gehen soll. Die rund 2.000 Händler können über die Plattform entweder das Angebot ihres Geschäfts bewerben oder ihre Artikel direkt zum Kauf anbieten – die Plattform also als Online-Shop inklusive des kompletten DHL Paket Servicespektrums nutzen. Als weitere Option bietet DHL Paket dem teilnehmenden Händler auch Lieferoptionen direkt aus dem Geschäft an – so kann die Ware zum Beispiel auf Wunsch innerhalb von zwei Stunden zum Endkunden geliefert werden.

DHL unterstützt bei Digitalisierung, Vermarktung, Versand und Lieferung

„Mit dieser Local-Commerce-Initiative am Standort Bonn wollen wir den Einzelhändlern ermöglichen, dahin zu gehen, wo immer mehr Kunden zu finden sind – ins Internet. Mit unserer Expertise als führender Logistikpartner des deutschen Onlinehandels wollen wir den Einzelhändlern in Bonn einen einfachen Zugang zu diesem Wachstumsmarkt ermöglichen: wir unterstützen bei der Digitalisierung des Angebots, bei der Vermarktung, bieten eine einfache Versandvorbereitung und erledigen die Lieferung an den Empfänger“, sagt Achim Dünnwald, CEO DHL Paket. Die Werbe- und Marketingmaßnahmen sollen unter anderem mit dem Bonner City Marketing geplant werden.

Local-Commerce-Initiative von DHL Paket

Sowohl das City-Marketing Bonn als auch der Einzelhandelsverbands Bonn Rhein-Sieg Euskirchen unterstützen die Initiative von DHL Paket. Der aktuelle „Branchenreport Einzelhandel“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn /Rhein-Sieg ergab schließlich, dass die Innenstädte zwar auch weiterhin Umsatzbringer und Beschäftigungsmotor in der Region sind. Durch den nachhaltig wachsenden Onlinehandel sind die Händler jedoch damit konfrontiert, dass Kunden weniger häufig ihre stationären Geschäfte aufsuchen.